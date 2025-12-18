search
18.12.2025
18.12.2025

Τα «δυνατά χαρτιά» του Alpha κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις τηλεθέασης την Τετάρτη (17/12)

18.12.2025 21:24
Tileorasi

Το βραδινό σετ σειρών του Alpha, «Να μ’ αγαπάς» και «Άγιος έρωτας», κατάφεραν στην κούρσα τηλεθέασης των εκπομπών της ημέρας το 1-2 στις κορυφαίες προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Τρίτη επιλογή ήταν το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» του Λάκη Λαζόπουλου, το τελευταίο της χρονιάς που «φεύγει». Την τετράδα συμπλήρωσε το «Grand Hotel» με τον «Τροχό της τύχης» ακριβώς στη μέση της 10άδας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Έκτη επιλογή στο σύνολο των εκπομπών που μεταδόθηκαν χθες ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, πρώτο ωστόσο της τυπολογίας του, και αμέσως μετά το αντίστοιχο του Star, που διακρίθηκε τέσσερις θέσεις πιο πίσω από εκείνο του σταθμού της Καλλιθέας.

Στα αξιοσημείωτα, το πλασάρισμα στην κορυφαία 10άδα της εκπομπής «VINYΛΙΟ».

