Ο Μιχάλης Σεβαστέρης διακωμωδεί Φραπέ και εξεταστική για τη σιωπή και τη Φεράρι (Video)

Έμπνευση φαίνεται ότι άντλησαν οι απανταχού TikΤokers από την κατάθεση του «Φραπέ» ή μήπως… «Τζιτζή» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και τα ερωτήσεις που δέχθηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένας από αυτούς, ο stand-up κωμικός Μιχάλης Σεβαστέρης έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok με διαλόγους που τα… σπάνε.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

Στο πλευρό του Παπαχελά η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ: Ο αποκλεισμός του από τον ΕΚΚΟΜΕΔ ανοίγει επικίνδυνο δρόμο λογοκρισίας

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ