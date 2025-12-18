search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 19:38

Ο Μιχάλης Σεβαστέρης διακωμωδεί Φραπέ και εξεταστική για τη σιωπή και τη Φεράρι (Video)

18.12.2025 19:38
sevasteris tiktok 77- new

Έμπνευση φαίνεται ότι άντλησαν οι απανταχού TikΤokers από την κατάθεση του «Φραπέ» ή μήπως… «Τζιτζή» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και τα ερωτήσεις που δέχθηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένας από αυτούς, ο stand-up κωμικός Μιχάλης Σεβαστέρης έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok με διαλόγους που τα… σπάνε.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

Στο πλευρό του Παπαχελά η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ: Ο αποκλεισμός του από τον ΕΚΚΟΜΕΔ ανοίγει επικίνδυνο δρόμο λογοκρισίας

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harrison ford 88- new
LIFESTYLE

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

konstadopoulou-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Εκρηκτικό φινάλε για το 2025, χαμός με τα περί «παιδεραστή» – Για συκοφαντία μιλά η Ζωή, ομαδικές μηνύσεις προανήγγειλε ο Λαζαρίδης

nina-kassimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:27
harrison ford 88- new
LIFESTYLE

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

1 / 3