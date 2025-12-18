Ο Μιχάλης Σεβαστέρης διακωμωδεί Φραπέ και εξεταστική για τη σιωπή και τη Φεράρι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έμπνευση φαίνεται ότι άντλησαν οι απανταχού TikΤokers από την κατάθεση του «Φραπέ» ή μήπως… «Τζιτζή» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και τα ερωτήσεις που δέχθηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ένας από αυτούς, ο stand-up κωμικός Μιχάλης Σεβαστέρης έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok με διαλόγους που τα… σπάνε.
Δείτε το βίντεο:
