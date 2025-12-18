search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 16:40
18.12.2025 15:34

Στο πλευρό του Παπαχελά η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ: Ο αποκλεισμός του από τον ΕΚΚΟΜΕΔ ανοίγει επικίνδυνο δρόμο λογοκρισίας

18.12.2025 15:34
alexis-papahelas

Για απαρχή σκοτεινής εποχής, ασύμβατης με τις αρχές ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και για «άνοιγμα» επικίνδυνου δρόμου λογοκρισίας κάνει λόγο η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με αφορμή την εξαίρεση του ντοκιμαντέρ «17Ν, Άνοδος και Πτώση» του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της Καθημερινής, για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, από τον ΕΚΚΟΜΕΔ, μόλις μια εβδομάδα μετά από την υπαγωγή του στα επενδυτικά προγράμματα του Οργανισμού.

«Τη βαθιά ανησυχία ολόκληρης της κοινότητας του ντοκιμαντέρ, μετά την ανάκληση από τον ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε. στις 15 Δεκεμβρίου 2025, μόλις μία εβδομάδα μετά την αρχική έγκριση υπαγωγής, την ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate), του ντοκιμαντέρ «1, Άνοδος και Πτώση», σε σκηνοθετική και δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά, θέτοντας ζητήματα «δημόσιας τάξης» και «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος», σημειώνει η Ένωση και υπογραμμίζει ότι «η αξιολόγηση ή ο αποκλεισμός έργων με βάση το περιεχόμενο, ακόμα και σε ένα καθαρά επενδυτικό πρόγραμμα , ανοίγει επικίνδυνο δρόμο λογοκρισίας, ανεξαρτήτως του αν η κρίση ασκείται άμεσα ή υπό πίεση.

Τέτοιες πρακτικές σηματοδοτούν την απαρχή μιας σκοτεινής εποχής, ασύμβατης με τις αρχές ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και αντιβαίνουν  με το Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 Ζητούμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου 5105/2024 που διέπει τις υπαγωγές στο πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate), χωρίς αυθαίρετες ερμηνείες. Η κοινότητα του ελληνικού ντοκιμαντέρ δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την ελευθερία της έκφρασης και της δημιουργίας απέναντι σε κάθε μορφή απόπειρας λογοκρισίας». 

