«Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις» – Η τοποθέτηση του Παπαχελά για την απόσυρση της χρηματοδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ από το ντοκιμαντέρ του

Συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ του ΣΚΑΙ και της κυβέρνησης για την απόσυρση της χρηματοδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ από το ντοκιμαντέρ Αλέξη Παπαχελά για την 17 Νοέμβρη.

Ο διευθυντής της «Καθημερινής» υπερασπίστηκε την επιλογή του να συμπεριλάβει στη σειρά ντοκιμαντέρ συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα. «Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, είτε αυτό είναι το BBC είτε είναι το CNN είτε είναι ο ΣΚΑΪ, κάνεις μια έρευνα η οποία απαιτεί να συμπεριλάβεις όλους τους πρωταγωνιστές. Και τους εγκληματίες και τους δολοφόνους και τους βιαστές και τους ναζί και τους δικτάτορες και όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Στον ΕΚΚΟΜΕΔ γνώριζαν ότι θα κάνουμε συνέντευξεις με τρομοκράτες

Ο Αλέξης Παπαχελάς τόνισε ότι στην πρόταση που κατατέθηκε στον ΕΚΚΟΜΕΔ ανέφεραν ότι θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και με τρομοκράτες. «Υπάρχει ένα θέμα για την κρατική χρηματοδότηση. Το αίτημα έλεγε ότι θα υπάρχουν μέσα και συνεντεύξεις με τρομοκράτες. Ήταν χρηματοδότηση ενός 6ωρου ντοκιμαντέρ».

«Θα έχει τον πόνο, το αίμα. Έχω ανθρώπους που λένε τι έχουν ζήσει. Έχω καθίσει απέναντι από θύματα και συγγενείς που λένε τι θα έλεγαν στον Κουφοντίνα. Καταλαβαίνω τον πόνο. Η ιστορική αλήθεια θέλει κάποιες φορές κάποιες σκληρές αποφάσεις. Θα κριθούμε όλοι », πρόσθεσε.

Ανοίγει πολύ επικίνδυνα μονοπάτια

Ο Αλέξης Παπαχελάς τόνισε ότι είναι σημαντικό να καταγραφεί ολόκληρη η ιστορία. «Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν, να μην υπάρχουν κάποιες συνεντεύξεις σε αυτό είτε να μην υπάρχει χρηματοδότηση. Προδικάζοντας το περιεχόμενο. Το βρίσκω αυτό ανεξήγητο. Όπως και το αναστέλλεται μία χρηματόδοτηση, επειδή σε κάποιος μπορεί να μην αρέσει το εικαζόμενο περιεχόμενο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ. Ανοίγει πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Η μόνη λύση είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17 Νοέμβρης».

