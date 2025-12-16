Eurovision με Ισραήλ αλλά χωρίς … ωραιοποιήσεις: Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση λέει ότι δεν θα κόψει τα γιούχα ούτε τις παλαιστινιακές σημαίες

Με τη συμμετοχή του Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί η 70η Eurovision παρά τη γενοκτονία στη Γάζα, ωστόσο η αυστριακή δημόσια τηλεόραση δεσμεύτηκε ότι δεν θα λογοκρίνει τυχόν αντιδράσεις.

Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF ανακοίνωσε ότι δεν θα απαγορεύσει τις σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας της Παλαιστίνης, ούτε θα καλύψει τα γιούχα.

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη μορφή — μέγεθος, κίνδυνοι ασφάλειας κ.λπ.». δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ORF.

«…. Δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτε ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε ο Κρόεν.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν θα καλύψει τον ήχο τυχόν αποδοκιμασιών από το κοινό όπως συνέβη πέρυσι κατά την παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος της ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς.

«Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από αυτές [τις αποδοκιμασίες] σε κανένα σημείο», είπε.

Πέντε χώρες μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό

Ο 70ός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί τον Μάιο θα έχει μόνο 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, καθώς πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ανάμεσα τους η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η ORF και η αυστριακή κυβέρνηση ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής της ORF Ρολάν Βάισμαν επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο για να δείξει την υποστήριξή του.

Η φετινή διοργάνωση είχε περίπου 166 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), περισσότερους από περίπου 128 εκατομμύρια που σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρίας Nielsen παρακολούθησαν το Super Bowl.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπήσει φέτος η Γιουβάλ Ραφαέλ, μουσικός που συμμετείχε στο φεστιβάλ Nova που έγινε στόχος της Χαμάς.

