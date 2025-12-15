search
15.12.2025 20:54

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για τη συνέχεια της 5ης σεζόν (Video)

15.12.2025 20:54
STRANGER THINGS

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της 5ης – και τελευταίας – σεζόν του Stranger Things έχει ήδη ξεκινήσει, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα το trailer για το Volume 2, το οποίο θα «ανέβει» στη συνδρομητική πλατφόρμα στις 26 Δεκεμβρίου.

Το σχετικό clip συνεχίζει ακριβώς από το σημείο όπου σταμάτησε η δράση στο Hawkins της Indiana, δίνοντας στους fans της σειράς μια πρώτη «γεύση» από όσα θα παρακολουθήσουν.

«Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο»

Στην αρχή του trailer ο Will Byers (Noah Schnapp) ακούγεται να λέει πως εκείνος και οι φίλοι του «δεν είχαν ποτέ καμία πιθανότητα», με μουσική υπόκρουση το «Upside Down» της Diana Ross.

Στη συνέχεια, παρακολουθούμε την ομάδα να ενώνεται και να εξερευνά το σκοτεινό χάος του Upside Down.

«Όλον αυτόν τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», λέει ο Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), προϊδεάζοντας για αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν, με αλλεπάλληλες σκηνές δράσης να ανεβάζουν την ένταση κατακόρυφα.

Το κλείσιμο του trailer ανήκει στον Vecna, ο οποίος δηλώνει απειλητικά: «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο».

