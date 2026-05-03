Super League: Νίκες γοήτρου για Άρη και Λεβαδειακό – Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8

Ο Άρης δεν άφησε τον ΟΦΗ να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας μία νίκη γοήτρου.

Τα γκολ των Ντούντου Ροντρίγκες (11’) και Γιάννη Γιαννιώτα (86’) έδωσαν το «τρίποντο» στους Θεσσαλονικείς χωρίς, όμως, να υπάρχει κάποιο βαθμολογικό αντίκρισμα. Κι αυτό καθώς οι Κρητικοί, με την κατάκτηση του Κυπέλλου – το οποίο είχε μαζί του ο μεγαλομέτοχος Μιχάλης Μπούσης στα επίσημα – εξασφάλισαν τη συμμετοχή στα Play Off του UEFA Europa League, καθιστώντας το μίνι πρωτάθλημα τυπική διαδικασία.

Στο άλλο ματς για τις θέσεις 5-8, παρά την απογοήτευση από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός έδωσε μία ακόμη παράσταση, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 5-2 τον Βόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Θρίαμβος δίχως ουσιαστικό αντίκρισμα, αφού πια η πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάντως, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προσέφερε γκολ και θέαμα, φτάνοντας στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (21’) και Σεμπαστιάν Παλάσιος (32’) και τα (τρία) πέναλτι των Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (57’), Παναγιώτη-Μάριου Βήχου (74’) και Παναγιώτη Λιάγκα (90’+4’). Οι Θεσσαλοί, που είχαν ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, απλά μείωσαν το εύρος της ήττας με τα δυο γκολ του αναπληρωματικού Ιάσωνα Κύρκου (82’, 90’).

Αναλυτικά η βαθμολογία των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Λεβαδειακός 25

Άρης 22

ΟΦΗ 20

Βόλος 17

