ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 19:11
Tο Ποντίκι Web

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ ήταν στο Ολντ Τράφορντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, όμως ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν από τη σέντρα και κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι της Premier League, προκαλώντας ανησυχία. Ο θρυλικός πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αποχώρησε από το γήπεδο ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από τη βρετανική Daily Mail.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η μεταφορά του 84χρονου Σκωτσέζου τεχνικού έγινε για προληπτικούς λόγους, με τους γιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί και να αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του. Μάλιστα, η διακομιδή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Φέργκιουσον είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, την οποία ξεπέρασε μετά από χειρουργική επέμβαση, παρά τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τωρινή του κατάσταση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

