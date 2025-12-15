Eurovision 2026: Με νέο χαμηλό ρεκόρ συμμετοχών αλλά δύο ημιτελικούς- Η τελική λίστα

Με 35 εκπροσωπήσεις χωρών θα πραγματοποιηθεί εν τέλει ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στα μέσα Μαΐου στη Βιέννη.

Νωρίτερα η EBU ανακοίνωσε τη λίστα των χωρών που θα λάβουν μέρος και θα διαγωνιστούν σε πρώτη φάση στους δύο ημιτελικούς- με 15 παρουσιάσεις υποψήφιων τραγουδιών σε καθέναν ημιτελικό, χώρια οι εκπροσωπήσεις των Big 4 (έπειτα από την αποχή της Ισπανίας) και της περσινής νικήτριας της Αυστρίας που θα κριθούν απευθείας στον τελικό (16/5).

Η λίστα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και οι χώρες που εκπροσώπων, όπως τη δημοσιοποίησε η EBU είναι:

RTSH (Αλβανία)

AMPTV (Αρμενία)

SBS (Αυστραλία)

ORF (Αυστρία)

İctimai (Αζερμπαϊτζάν)

RTBF (Βέλγιο)

BNT (Βουλγαρία)

HRT (Κροατία)

CyBC (Κύπρος)

ČT (Τσεχία)

DR (Δανία)

ERR (Εσθονία)

YLE (Φινλανδία)

FT (Γαλλία)

GPB (Γεωργία)

ARD/SWR (Γερμανία)

ERT (Ελλάδα)

KAN (Ισραήλ)

RAI (Ιταλία)

LSM (Λετονία)

LRT (Λιθουανία)

RTL (Λουξεμβούργο)

PBS (Μάλτα)

TRM (Μολδαβία)

RTCG (Μαυροβούνιο)

TVR (Ρουμανία)

NRK (Νορβηγία)

TVP (Πολωνία)

RTP (Πορτογαλία)

SMRTV (Άγιος Μαρίνος)

RTS (Σερβία)

SVT (Σουηδία)

SRG SSR (Ελβετία)

Suspilne (Ουκρανία)

BBC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πρόκειται για νέο «χαμηλό» συμμετοχών στη διοργάνωση. Το προηγούμενο είχε καταγραφεί το 2004, με 36 συμμετοχές στο διαγωνισμό ο οποίος είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η πρώτη χρονιά με ημιτελικό διότι τότε γινόταν λόγος για… ρέκορ συμμετοχών. Ωστόσο το ρεκόρ με τις περισσότερες εκπροσωπήσεις- 43– σημειώθηκε πρώτη φορά το 2008 και ισοφαρίστηκε άλλες δύο χρονιές, το 2011 και το 2018.

Τρεις χώρες επιστρέφουν στον Διαγωνισμό έπειτα από απουσία κάποιων ετών. Η Βουλγαρία (BNT) ύστερα από τρία χρόνια, η Ρουμανία (TVR) έπειτα από μια διετία και Μολδαβία (TRM) ύστερα από απουσία ενός έτους.

Ανακοινώθηκε, επίσης, η επαναφορά των επαγγελματικών Κριτικών Επιτροπών στους ημιτελικούς, για πρώτη φορά από το 2022, με τα αποτελέσματά τους να συνδυάζονται με την τηλεψηφοφορία του κοινού η οποία επίσης έχει επιδεχθεί αλλαγών για περισσότερη αντικειμενικότητα, αδιαβλητότητα αποτελέσματα, αμεροληψία και διαφάνεια.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο διαγωνισμός παραμένει ένας χώρος όπου φωνές, πολιτισμοί, γλώσσες και μουσική συνυφαίνονται. Οπου άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να δείξουν ότι σε έναν δύσκολο κόσμο ένας καλύτερος είναι εφικτός. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά το BNT (Βουλγαρία), το TVR (Ρουμανία) και το TRM (Μολδαβία) που εντάσσονται σε 32 άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για τη Βιέννη το 2026. Η επιστροφή τους αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και του τι πραγματικά σημαίνει να είσαι Ενωμένος από τη Μουσική», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν και από κοντά ο εκτελεστικός παραγωγός της ORF Μιχαελ Κρόν ανέφερε ««Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε κάθε αντιπροσωπεία και, φυσικά, θα φιλοξενήσουμε θερμά και τους 35 συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τον Μάιο».

Διαβάστε επίσης

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή (Video)

Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για τον πασίγνωστο τραγουδιστή – «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης» (Video)