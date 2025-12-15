search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 13:03

Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για τον πασίγνωστο τραγουδιστή – «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης» (Video)

15.12.2025 13:03
konstantaras-kataggelia-new

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δήλωση «βόμβα» για την καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή που θα δει το φως της δημοσιότητας έδωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, επισημαίνοντας ότι η καταγγελία είναι για παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης.

«Η καταγγελία είναι για παρενόχληση σε έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Από τους πολύ αγαπητούς. Ο τραγουδιστής είναι ο θύτης. Θα καταγγελθούν τις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, μία σειρά πράξεων, η βαρύτητα των οποίων, δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, κατά πως φαίνεται. Έφτασε η ώρα τώρα… Δεν ήθελα καθόλου χθες να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί είναι μία καταγγελία που θα γίνει αυτές τις μέρες. Και προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό. Ήταν παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης σε ένα άτομο που δεν θα το ήθελε να το κάνει» είπε ο παρουσιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ενώ ερωτηθείς εάν θα υπάρξει επίσημη καταγγελία, τόνισε:

«Όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα. Δηλαδή είναι μία υπόθεση, η οποία, όπως σας είπα, είναι ήδη γνωστή εδώ και μήνες. Και αυτός ο λόγος για τον οποίο αργεί να συμβεί, είναι για να γίνει η δική τους έρευνα όσο καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Επειδή δεν ξέρω τι αποδείξεις υπάρχουν… Δεν είναι φήμες. Είναι μία διαδικασία η οποία υπάρχει, υπάρχει δικηγορική ομάδα, η νομική ομάδα που το τρέχει… Για αυτό και είπα χθες κιόλας ότι εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι. Δεν εννοούσα ότι είναι μέλη, νομικοί παραστάτες. Η στιγμή που λέμε, που είναι στο “μη περαιτέρω”, είναι η στιγμή που πάνε και κάνουν την καταγγελία. Είμαστε ένα βήμα πριν. Επειδή ακριβώς πάντα μπορεί να υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να θελήσει να κάνει πίσω, γι’ αυτό και εγώ δεν φωτογράφισα καθόλου για να μην πάει το μυαλό και να μην μείνει καμία ρετσινιά. Όμως είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε τώρα, που είναι όλα έτοιμα».

Διαβάστε επίσης:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Γιατί να στεναχωρηθώ ρε παιδιά;» (Video)

Lady Gaga: Ατύχημα σε συναυλία της – Χορευτής έπεσε κάτω από τη σκηνή (Video)

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

ksulo-lamia-214
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:56
lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

ksulo-lamia-214
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

1 / 3