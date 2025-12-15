Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Γιατί να στεναχωρηθώ ρε παιδιά;» (Video)

Για την αφαίρεση του διπλώματός της λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ρωτήθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, επισημαίνοντας ότι το πρόσφατο συμβάν δεν τη στεναχώρησε.

«Όχι δεν στενοχωρήθηκα, γιατί να στεναχωρηθώ ρε παιδιά; Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια έκταση, είμαστε μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω να πω κάτι και να σχολιάσω γι’ αυτά τα πράγματα» δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια σε δημοσιογράφο του Πρωινού που την περίμενε στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12), αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο αλκοτέστ και καταγράφηκε ποσοστό 0,10 αλκοόλ, ενώ είχε προηγηθεί αρχική μέτρηση που έδειξε 0,15. Για τα δίκυκλα το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,10, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το υπερέβη, με συνέπεια την αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα και την επιβολή προστίμου ύψους 350 ευρώ.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!» είχε γράψει η ίδια σε story της μετά το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Lady Gaga: Ατύχημα σε συναυλία της – Χορευτής έπεσε κάτω από τη σκηνή (Video)

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

Τροχαίο για τον Άρη Μουγκοπέτρο – «Ζω από θαύμα, είχα Άγιο»