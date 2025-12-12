search
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 21:50

«Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για 30 ημέρες», λέει η Ελεονώρα Ζουγανέλη για το δίπλωμα που της αφαιρέθηκε

Η τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη επιβεβαίωσε ότι της πήραν το δίπλωμα, επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια κινούταν με το μηχανάκι τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Σταδίου, όταν αστυνομικοί της τροχαίας την σταμάτησαν για έλεγχο.

Το πρώτο αλκοτέστ έδειξε 0,15 αλκοόλ ενώ το δεύτερο έδειξε 0,10, δηλαδή ακριβώς στο επιτρεπόμενο όριο για δίκυκλα. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για 30 ημέρες.

