Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

Δεν έχει καταθέσει το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή έληγε η προθεσμία που έλαβε για το πράξει, μετά από τον εντοπισμό του στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής εμφανίστηκε στην Τροχαία της Αττικής Οδού ο δικηγόρος του και ζήτησε διορία ώστε να καταθέσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν ο Τσιτσιπάς αυτός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά ο πατέρας του.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του, τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο αθλητής βρισκόταν εκείνη την ημέρα στο εξωτερικό και πως οδηγούσε ο πατέρας του. Η διορία για τη Δευτέρα τελικά δόθηκε και τώρα ο Τσιτσιπάς καλείται να προσκομίσει τα έγγραφα ή να παραδώσει το δίπλωμά του, διαφορετικά θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.

