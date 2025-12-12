search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:40
12.12.2025 19:17

Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ

12.12.2025 19:17
Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 20χρονο στα ΚΤΕΛ Κηφισού που κουβαλούσε μαζί του καλάσνικοφ και 12 φυσίγγια.

Ο νεαρός συνελήφθη την ώρα που κατέβαινε από το λεωφορείο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη βαλίτσα του έκρυβε πολεμικό τυφέκι τύπου καλάσνικοφ, γεμιστήρα και 12 φυσίγγια.

Τα ευρήματα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

