Φοινικούντα: Ο ρόλος του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στην διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ – Πώς την οργάνωσαν

Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα φέρνει το κατηγορητήριο για τους δύο συλληφθέντες και τον τρίτο που αναζητείται.

Ενδεικτικό του ρόλου που έπαιξαν τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη- θύματος όσο και των δύο συνεργών του είναι το κατηγορητήριο με το οποίο έγιναν εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα σύλληψης, τα οποία αποκαλύπτουν και το πώς οργάνωσαν από κοινού την εκτέλεση των δύο ανθρώπων.

Ποιες είναι οι κατηγορίες για τον ανιψιό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο δημοσίευσε η εκπομπή Live News του Mega, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, μοναδικός επιζών του εγκλήματος καθώς ήταν παρών την ώρα της διπλής εκτέλεσης, και κληρονόμος της περιουσίας του:

Μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη των δύο φυσικών αυτουργών, ζητά φορτικά και έπεισε τον 22χρονο να κάνει το έγκλημα.

Επικοινωνεί με πακιστανικό κινητό με τον 22χρονο Χ.Τ. για την έλευσή του όσο και την ακριβή άφιξή του στον χώρο του κάμπινγκ.

Ερώτημα παραμένει αν φιλοξένησε τον δολοφόνο μετά το έγκλημα, ενώ είναι γνωστό ότι την επόμενη ημέρα πήγε τον 22χρονο Χ.Τ. στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

«Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα».

«Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα», αναφέρεται στο κατηγορητήριο».

Ο ρόλος του εργοδότη των 22χρονων

Για τον 32χρονο εργοδότη των δύο 22χρονων και επιστήθιο φίλο του ανιψιού, το κατηγορητήριο αναφέρει πως:

Την προηγούμενη και τη μέρα εγκλήματος δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ.

Μετά το φονικό κανονίζει με τον ανιψιό και τη σύντροφό του πώς θα φύγει ο 22χρονος αλλά και τι θα πουν στις Αρχές.

«Το βράδυ της παραμονής και καθόλη τη διάρκεια της μέρας του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο Χ.Τ. τόσο απευθείας ο ίδιος όσο και μέσω του συνεργάτη του, του τρίτου κατηγορούμενου, με πακιστανικά κινητά, ενώ αμέσως μετά το διπλό φονικό έως και την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα με τον ανιψιό και τη σύντροφο του ανιψιού, προκειμένου να μεθοδεύσουν τόσο το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης του ανιψιού στο Α.Τ. Πύλου όσο και την ασφαλή διαφυγή του 22χρονου».

Ο ρόλος του τρίτου προσώπου που δεν έχει συλληφθεί ακόμη

Στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια, με τα δύο να έχουν ήδη εκτελεστεί, υπάρχει και ένα τρίτο που αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εν λόγω κατηγορούμενος:

Δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ. πώς θα πάει στη Φοινικούντα.

Ενημερώνει τον ηθικό αυτουργό – εργοδότη.

«Γνωρίζοντας τον ανθρωποκτόνο δόλο του 22χρονου Χ.Τ., του έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή του από την Αθήνα στη Φοινικούντα, συνομιλώντας με αυτόν τόσο αμέσως πριν συναντηθεί με τον άλλο 22χρονο για να ξεκινήσουν από την Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ και να κάνουν το έγκλημα. Οι συνομιλίες γίνονταν με πακιστανικό κινητό και στη συνέχεια ενημέρωσε στις 20:15 τον ηθικό αυτουργό και εργοδότη».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (15/12).

