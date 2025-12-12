Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για μη εφαρμογή των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στα αεροδρόμια της χώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή η χώρα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση και δημοσίευση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN) στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός.

Η εφαρμογή του κανονισμού PBN αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην ασφάλεια των πτήσεων, στη χωρητικότητα του εναέριου χώρου, στο περιβάλλον και στην οικονομική αποδοτικότητα. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών παρέχει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους χειριστές. Αυτό θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις και ενίσχυση της ασφάλειας, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Παράλληλα, οι απαντήσεις των ελληνικών Αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής του Απριλίου 2024 και στην αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024 δεν παρείχαν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN στους ελληνικούς αερολιμένες, ούτε σχετικά με την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων τα οποία θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει οι ελληνικές Αρχές.

«Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο παρόν στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός PBN αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδρομών υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και των διαδικασιών προσέγγισης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας. Η εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN επιτρέπει στους χειριστές να προσγειώνονται με κατακόρυφη καθοδήγηση, κάτι που βελτιώνει περαιτέρω την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των αερολιμένων, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Πηγές από τις Βρυξέλλες, εξηγώντας την παραπομπή της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα σημειώνουν ότι «οι πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς» και ότι «οι πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας εκτελούνται βάσει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, υπό την εποπτεία της ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)», ωστόσο, «υπάρχει προβληματισμός διότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει πλήρως τα προηγμένα ραντάρ που θα αντικαταστήσουν τα ραντάρ παρωχημένης τεχνολογίας», και «η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN). Εάν αυτά τα κενά αντιμετωπιστούν επειγόντως, η ασφάλεια θα ενισχυθεί περαιτέρω», προσθέτουν.

Οι ίδιες πηγές, εξηγώντας το «γιατί η Ευρώπη Επιτροπή πιέζει την Ελλάδα να βελτιώσει την κατάσταση στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας», ανέφεραν: «Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα προσφέρει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις. Η βελτίωση της χωρητικότητας θα ωφελήσει επίσης την οικονομία της Ελλάδας, και ιδιαίτερα την τουριστική της βιομηχανία».

Επιπλέον, στο «γιατί είναι σημαντικό για την Ελλάδα να εφαρμόσει τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN)», σημείωσαν: «Βελτιστοποιώντας τις διαδρομές υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και τις διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης, η χρήση διαδικασιών PBN στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας αποφέρει διάφορα οφέλη, όπως η βελτίωση της ασφάλειας, η αύξηση της χωρητικότητας, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας. Οι χειρισμοί προσγείωσης στα ελληνικά αεροδρόμια επί του παρόντος είναι ασφαλείς. Ωστόσο, η εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN που λείπουν στους ελληνικούς αερολιμένες θα επιτρέπει στους κυβερνήτες να προσγειώνονται με κατακόρυφη καθοδήγηση, βελτιώνοντας περαιτέρω την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών».

Τέλος, σχετικά με την «πρόοδο» των ελληνικών Αρχών στο συγκεκριμένο θέμα, ανέφεραν τα εξής: «Το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς τής ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Με τις δράσεις αυτές, η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα αρχίσει να ενσωματώνει σταδιακά τις τεχνολογίες και θα δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ΥΠΑ υποβάλει τακτικά εκθέσεις προόδου, επιτρέποντας στην (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να αξιολογεί τους κινδύνους και τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και τον EUROCONTROL».

