Τη στιγμή που συνεχίζονται οι καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, κυβέρνηση και δικαιοσύνη για ακόμα μια φορά έβγαλαν παράνομη την απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε παράνομη τη σημερινή απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδα, την ώρα μάλιστα που διεκδικούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των μεταφορών, προειδοποιώντας ακόμη και για «αεροπορικά Τέμπη».

Η κυβέρνηση με τους… φοβερούς χειρισμούς της έχει καταφέρει να ανοίξει ένα επιπλέον μέτωπο μετά τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και για ακόμη μια φορά αγνοεί επιδεικτικά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων, όπως ακριβώς έκανε και στα τρένα.

Οι Ελεγκτές τονίζουν εδώ και καιρό την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό. Παράλληλα, σημειώνουν ότι κυβέρνηση, εταιρείες και διοίκηση της ΥΠΑ επέβαλαν την αύξηση των ορίων της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας υποβαθμίζοντας την ασφάλεια των πτήσεων, αφού ξεπεράστηκαν κατά πολύ τα όρια.

28 αφίξεις σημαίνει υπέρβαση για τους εργαζόμενους

Να σημειωθεί ότι οι 28 αφίξεις που δέχεται το «Ελ. Βενιζέλος» την ώρα δεν είναι ασφαλές νούμερο και απέχει πολύ από τις 22, καθώς τόσο είναι το διαθέσιμο προσωπικό και ο παρωχημένος τεχνολογικά εξοπλισμός! Οπότε, και με τις 28 αφίξεις πάλι υπέρβαση γίνεται στο συμφωνηθέν όριο.

Το ακόμη πιο προκλητικό είναι ότι και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αντί να εστιάσει και να απαντήσει στα σοβαρά ζητήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι, επέλεξε να σταθεί στον… «παχυλό» μισθό των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Βέβαια, οι 120.000 ευρώ που μπορεί να λαμβάνει ένας Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας δεν είναι οι καθαρές απολαβές του τον χρόνο, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού καταλήγει στο κράτος μέσα από τους φόρους. Τη στιγμή μάλιστα που το σύνολο των αμοιβών τους, ακόμα και ο βασικός μισθός χρηματοδοτούνται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, ο υπουργός ξέχασε να αναφέρει ότι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας είναι από τους πιο χαμηλά αμειβόμενους στην Ευρώπη.

Όπως καταγγέλλει μέσα από το topontiki.gr ο κ. Φοίβος Καπερώνης, εκλεγμένος με την ΕΣΚ (Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση) στο ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, «η κυβέρνηση δείχνει ότι βάζει πάνω απ’ όλα την κερδοφορία των εταιρειών. Δεν υπάρχει ποσό που να αξίζει παραπάνω από την ανθρώπινη ζωή. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν με προσήλωση να υπηρετούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων τηρώντας τους κανόνες αέρος».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης η οποία αναφέρεται στις αποδοχές των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, τόνισε πως «μεγάλο μέρος των εσόδων μας αποτελεί φορολογικό έσοδο του κράτους. Η κυβέρνηση από την άλλη κόπτεται για το πώς θα ελαφρυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες (εσωτερικού + εξωτερικού). Για αυτό άλλωστε και η Ελλάδα είναι μια χώρα με χαμηλά τέλη αεροναυτιλίας, με αρνητική επίπτωση στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του απαραίτητου εξοπλισμού και των συστημάτων».

«Χάνονται στόχοι από τις οθόνες των ραντάρ»

Όσον αφορά την κήρυξη της απεργίας ως παράνομη, ο κ. Καπερώνης ανέφερε πως «η κυβέρνηση που προσέφυγε στα δικαστήρια για να βγάλει την απεργία παράνομη, βάζει μία ακόμη αγωγή στο μαύρο κουτί ενός συνεχόμενου διαρκούς προδιαγεγραμμένου αεροπορικού εγκλήματος. Ταυτόχρονα, υπακούει στις εντολές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις αερομεταφορές και τον τουρισμό, νομίζοντας ότι μπορεί να τα σκεπάσει και να τα καλύψει όλα».

Ο κ. Καπερώνης σημείωσε ότι για τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών έχουμε φτάσει στο σημείο να χάνονται στόχοι από τις οθόνες των ραντάρ και να μη λειτουργεί το σύστημα που προειδοποιεί τους Ελεγκτές του αεροδρομίου της Αθήνας για ενδεχόμενη σύγκρουση των αεροσκαφών.

«Ακόμη και τώρα που μιλάμε οι Ελεγκτές πιέζονται για να υπερβούν τα όρια της ασφαλούς χωρητικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία των εταιρειών. Οι απεργίες μας συνέχεια βγαίνουν παράνομες με ελάχιστες εξαιρέσεις», κατέληξε.

