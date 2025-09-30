search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

30.09.2025 11:36

Αεροδρόμια: Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις αύριο

30.09.2025 11:36
Παράνομη κρίθηκε, έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η απεργία που είχαν εξαγγείλει για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, οι πτήσεις αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Τσατραφύλλιας: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία τύπου Π – Χιόνια στα βόρεια, πτώση ως 8 βαθμούς Κελσίου

Κως: Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στους συμμαθητές τους (video)

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

ΣΙΝΕΜΑ

The Simpsons: Η διάσημη οικογένεια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δύο δεκαετίες (photo)

ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

