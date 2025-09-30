Αεροδρόμια: Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις αύριο

Παράνομη κρίθηκε, έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η απεργία που είχαν εξαγγείλει για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, οι πτήσεις αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνται κανονικά.

