Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας απαντούν στον Δήμα: «Αποπροσανατολίζει τον κόσμο για το ύψος του μισθού μας»

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας απαντά στις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Η Ένωση Ελεγκτών αναφέρεται τόσο στο θέμα της συνάντησης με τον υπουργό όσο και στο ζήτημα των απολαβών που ανέφερε ο υπουργός.

«Με απογοήτευση, αλλά δυστυχώς όχι έκπληξη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σήμερα το πρωί. Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι πέρα από μια συνάντηση στις αρχές Μαΐου στο Υπουργείο και μια συνάντηση στις αρχές Ιουνίου στην ΥΠΑ, παρουσία όλων των σωματείων των εργαζομένων, δεν έχουμε συναντηθεί ξανά με τον Υπουργό. Μάλιστα από την 1/9/2025 έχουμε ζητήσει συνάντηση και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καν απάντηση.

Αντίθετα ο Υπουργός μας έχει παραπέμψει στους συνεργάτες του και στην Διοίκηση της Υ.Π.Α., με τους οποίους έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α.. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι η Διοίκηση της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου είχαν προαποφασίσει να μην ακούσουν τις προτάσεις μας, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανονισμών» αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι ελεγκτές ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των απολαβών, τονίζουν: «Επίσης, είναι εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας με τρόπο μάλιστα που τεχνηέντως διογκώνει τα νούμερα ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τις καθαρές απολαβές μας, οι οποίες (όπως και ο υπουργός παραδέχεται) φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες. Για εμάς ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Το σύνολο των αμοιβών μας, ακόμα και ο βασικός μισθός χρηματοδοτούνται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν όμως ο υπουργός θέλει να ασχοληθεί με τις απολαβές μας θα θέλαμε να γνωρίζει ότι με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του Eurocontrol (ACE Benchmarking report 2025), που αφορούν το 2023, είμαστε στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 παρόχους σε κόστος μισθοδοσίας Ε.Ε.Κ. ανά ώρα πτήσης που διαχειρίζονται, παρότι είμαστε πέμπτοι σε παραγωγικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε πιο παραγωγικοί από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία, αλλά το κόστος των αμοιβών μας είναι σημαντικά χαμηλότερο ακόμα και από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβενία. Μάλιστα η Υ.Π.Α. (Hellenic Aviation Service Provider – HASP) είναι η απολύτως φθηνότερη ανάμεσα σε 38 παρόχους, όσο αφορά το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αεροναυτιλίας»

Επικαλούνται διαγράμματα, που περιέχονται στην ανακοίνωση, λέγοντας ότι δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, και προσθέτουν: «Δυστυχώς ο αποπροσανατολισμός που επιχειρείται αποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του πραγματικού προβλήματος της Υ.Π.Α., το οποίο δεν είναι οι αμοιβές των Ε.Ε.Κ.. Εκτός και αν ο υπουργός πιστεύει ότι για την έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ή για την παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών φταίει η αμοιβή των Ε.Ε.Κ.

Ακόμα και οι διαρροές ότι “οι Ε.Ε.Κ. θέλουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Υ.Π.Α. για να μην πηγαίνουν αλλού τα τέλη διαδρομής” δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των παρόχων αεροναυτιλίας. Τα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη της βάσης κόστους για την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όχι γιατί το λένε οι Ε.Ε.Κ., αλλά γιατί το επιβάλλει ο Ε.Κ. 2019/317. Η δε υπόνοια που αφήνει η προαναφερθείσα δήλωση ότι σήμερα τα τέλη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς συνιστά ενδεχόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την διαχείριση των κονδυλίων αυτών και θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το περίφημο μπόνους που το ίδιο το υπουργείο βιάστηκε να θεσμοθετήσει φέτος για 3 χρόνια δεν έγινε γιατί ξαφνικά θέλησε το υπουργείο να πριμοδοτήσει τους ΕΕΚ, αλλά για να μπορέσει να καλυφθεί η γύμνια της Υ.Π.Α., έστω και μερικώς, από την υπερεργασία των Ε.Ε.Κ.. Μάλιστα ένα σημαντικό μέρος των Ε.Ε.Κ. έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υπερεργασίας αδιαφορώντας για το ποσό. Το 2026 ενδέχεται να μην συμμετάσχουμε συνολικά ως κλάδος. Αυτό δεν έχει προβληματίσει το υπουργείο;»

«Καλούμε τις Διοικήσεις της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου να ακούσουν τις προτάσεις μας και να μην αναλώνονται σε επιχειρήματα που θέλουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάφωρη παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από την Υ.Π.Α., την οποία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έχει ήδη καταδικάσει και που όπως φαίνεται θα ασχοληθεί σύντομα ξανά με την Ελλάδα.» καταλήγει η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

