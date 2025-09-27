Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση 16χρονος μετά από τροχαίο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ηλεία.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, εξαιτίας του σοβαρού ατυχήματος που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, στη Βάρδα Ηλείας.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος με συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 24χρονος που έχει υποστεί βαριά κατάγματα, έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο ανήλικος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας.

