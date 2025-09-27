search
27.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους του Ιονίου και της δυτικής Πελοποννήσου εν όψει της κακοκαιρίας που πλησιάζει από τα δυτικά.

H Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους πολίτες για ακραία καιρικά φαινόμενα τη νύχτα και ζητά να είναι όλοι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού χθες, Σάββατο, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι απόψε το βράδυ.

Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, είναι οι εξής:

  • Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • Αιτωλοακαρνανία,
  • δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
  • νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

