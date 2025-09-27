search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 19:11
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 17:15

Ανατροπή στην υπόθεση της Βοιωτίας: Η 62χρονη επινόησε τον «Γιάννη» που την βοήθησε να θάψει τη μητέρα της (Video)

27.09.2025 17:15
Ανατροπή στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το θέμα, η 62χρονη είχε ισχυριστεί πως για να καταφέρει να σκάψει και να θάψει τη σορό της μητέρας της στην αυλή του σπιτιού της, την βοήθησε ένας αλλοδαπός εργάτης, υπήκοος Αλβανίας με το όνομα «Γιάννης».

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας ωστόσο, δείχνουν ανατροπή στο αφήγημα αυτό, καθώς κατά πάσα πιθανότατα δεν υπάρχει «Γιάννης». Ο εργάτης αυτός δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά τον επινόησε η 62χρονη για τους δικούς της λόγους.

Πάντως, οι αρχές θεωρούν βέβαιο πως πράγματι, κάποιο πρόσωπο τη βοήθησε στην υπόθεση αυτή και στρέφουν το ενδιαφέρον στο στενό περιβάλλον της γυναίκας.

«Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

«Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα», δήλωσε η 62χρονη σε εκπομπή του Mega. Σε μια σύντομη, γραπτή δήλωσή της, η γυναίκα που κατηγορείται για την υπεξαίρεση, αναφέρει πως έχει μετανοιώσει για την πράξη της και αισθάνεται ντροπή, προσθέτοντας πως συνειδητοποιεί το λάθος της.

Δικαιολογώντας την παράνομη πράξη, αναφέρει πως το έκανε διότι την έπνιξαν τα χρέη της και καταλήγει επισημαίνοντας πως θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε.

Νωρίτερα από το 2023 ο θάνατος της μητέρας της

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δε, από την έρευνα των οστών της μητέρας της 62χρονης, προκύπτει ότι ο θάνατος δεν συνέβη το 2023, αλλά νωρίτερα. Πλέον, εξειδικευμένο εργαστήριο στην Κρήτη έχει αναλάβει να εξετάσει τα οστά και να διακριβώσει τόσο τον χρόνο όσο και την αιτία θανάτου.

Πρόκειται για την μονάδα της Ιατροδικαστικής στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που θεωρείται εξειδικευμένη σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Πρόκειται για την μονάδα της Ιατροδικαστικής στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που θεωρείται εξειδικευμένη σε αντίστοιχες υποθέσεις.

