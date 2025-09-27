search
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 17:09

Ωρολόγιο Εύβοιας: Με εγκαύματα άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Του επιβλήθηκε πρόστιμο

27.09.2025 17:09
evia

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 3 το μεσημέρι στο Ωρολόγιο Ευβοίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η φωτιά προκλήθηκε από καλλιέργειες που έκαιγε άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε με εγκαύματα στο πόδι.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κύμης για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που προκάλεσε τη φωτιά θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

