Ωρολόγιο Εύβοιας: Με εγκαύματα άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 3 το μεσημέρι στο Ωρολόγιο Ευβοίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η φωτιά προκλήθηκε από καλλιέργειες που έκαιγε άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε με εγκαύματα στο πόδι.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κύμης για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που προκάλεσε τη φωτιά θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

