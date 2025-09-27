Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Ηγουμενίτσα ο θάνατος του 11χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Πέμπτης (25/9). Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα, οδηγήθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας σε κατάσταση σοκ, φωνάζοντας και κλαίγοντας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι πρώτες της κουβέντες στις Αρχές ήταν: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση. Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω». Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η οδηγός ούτε έτρεχε ούτε κρατούσε κινητό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οι γονείς του παιδιού, ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο, έτρεξαν έξω από το σπίτι τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο – το ίδιο τους το παιδί είχε παρασυρθεί. Σε κατάσταση πανικού, άρχισαν να φωνάζουν, ενώ οι γείτονες ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση διακομιδή, το 11χρονο αγόρι δεν τα κατάφερε.

Ανείπωτη είναι η θλίψη για τη δίδυμη αδελφή και τον μεγαλύτερο αδελφό του Μάξιμου, που αρνούνται να αποδεχθούν την απώλειά του. Οι γονείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές του βρίσκονται σε βαρύ πένθος. Ως ένδειξη συμπαράστασης, το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, όπου φοιτούσε ο μικρός, παρέμεινε κλειστό.

