Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ένα ΙΧ παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή κατά την επιστροφή του στο σπίτι από το σχολείο.

Κάτω από ακόμα αδιευκρίνιστες συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, το παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με το epiruspost, ο 11χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα, ενώ η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

