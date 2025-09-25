Αυτοψία στο πλοίο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός – Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κανονικά λειτουργούσαν η πόρτα και ο συναγερμός στο πλοίο όπου ο 20χρονος εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του στην συρόμενη πόρτα του γκαράζ.
Κλιμάκιο επιθεωρητών του υπουργείου Ναυτιλίας, μαζί με πραγματογνώμονες, έκαναν προσομοίωση του δυστυχήματος και όπως διαπιστώθηκε, τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά ενώ ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.
Το θύμα φέρεται να μην πρόλαβε σε αυτό το διάστημα να απεγκλωβιστεί καθώς πιάστηκε η μπλούζα του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του «Blue Star Χίος» προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο νεαρός ναυτικός.
Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία Πειραιά έχει ζητήσει διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ χθες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.
Διαβάστε επίσης:
Gov.gr Wallet: Τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση που παρουσιάστηκε
Μαρουσάκης: «Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας – Οι καταιγίδες θα διαρκέσουν πάνω από 24 ώρες»
Τέμπη – Μαρία Ντόλκα: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να χώσω στα μπουντρούμια αυτούς που μου στέρησαν την Αναστασία μου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.