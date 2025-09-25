search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 13:02

Αυτοψία στο πλοίο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός – Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός

25.09.2025 13:02
demeno-ploio_2608_1920-1080_new

Κανονικά λειτουργούσαν η πόρτα και ο συναγερμός στο πλοίο όπου ο 20χρονος εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του στην συρόμενη πόρτα του γκαράζ.

Κλιμάκιο επιθεωρητών του υπουργείου Ναυτιλίας, μαζί με πραγματογνώμονες, έκαναν προσομοίωση του δυστυχήματος και όπως διαπιστώθηκε, τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά ενώ ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Το θύμα φέρεται να μην πρόλαβε σε αυτό το διάστημα να απεγκλωβιστεί καθώς πιάστηκε η μπλούζα του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του «Blue Star Χίος» προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο νεαρός ναυτικός.

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία Πειραιά έχει ζητήσει διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ χθες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Διαβάστε επίσης:

Gov.gr Wallet: Τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση που παρουσιάστηκε

Μαρουσάκης: «Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας – Οι καταιγίδες θα διαρκέσουν πάνω από 24 ώρες»

Τέμπη – Μαρία Ντόλκα: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να χώσω στα μπουντρούμια αυτούς που μου στέρησαν την Αναστασία μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Photo1
ADVERTORIAL

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:02
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

1 / 3