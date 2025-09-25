Αυτοψία στο πλοίο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός – Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός

Κανονικά λειτουργούσαν η πόρτα και ο συναγερμός στο πλοίο όπου ο 20χρονος εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του στην συρόμενη πόρτα του γκαράζ.

Κλιμάκιο επιθεωρητών του υπουργείου Ναυτιλίας, μαζί με πραγματογνώμονες, έκαναν προσομοίωση του δυστυχήματος και όπως διαπιστώθηκε, τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά ενώ ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Το θύμα φέρεται να μην πρόλαβε σε αυτό το διάστημα να απεγκλωβιστεί καθώς πιάστηκε η μπλούζα του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του «Blue Star Χίος» προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο νεαρός ναυτικός.

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία Πειραιά έχει ζητήσει διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ χθες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

