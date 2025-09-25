Τέμπη – Μαρία Ντόλκα: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να χώσω στα μπουντρούμια αυτούς που μου στέρησαν την Αναστασία μου»

Συνεχίζεται ο γολγοθάς των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι δίνουν καθημερινά αγώνα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.

Η Μαρία Ντόλκα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, τη 18χρονη Αναστασία, προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το αδικοχαμένο κορίτσι.

«Ίσως μια μέρα σε συναντήσω πάλι. Μέχρι τότε όμως θα κάνω ό,τι μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις για να χώσω στα μπουντρούμια αυτούς που μου στέρησαν την Αναστασία μου, την Σιτσα μου, τον ήλιο του σπιτιού μου. Έλειπε ο Θεός εκείνο το βράδυ από το τρένο, έλειπα κι εγώ.

Μέχρι τέλους» έγραψε η μητέρα της Αναστασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες

Σοβαρές καταγγελίες της ΠΕΜΕΝ για τις συνθήκες στα πλοία – Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα λόγω της εντατικοποίησης

Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι