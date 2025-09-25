Σε 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, προχώρησαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απαιτώντας «όχι άλλο αίμα ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών».

Η απεργία προκηρύχθηκε καθώς ένας 20χρονος ναυτικός σκοτώθηκε εν πλω, ενώ έκανε εργασίες στο πλοίο «Blue Star Χίος». Ο εργαζόμενος ήταν καθαριστής μηχανής και εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

Τα σωματεία καταγγέλλουν συνθήκες γαλέρας, εντατικοποίηση της εργασίας και πλοία χωρίς συντήρηση. Την ίδια στιγμή, διεκδικούν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Όπως ανέφερε και στο topontiki.gr, ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, Κυπραίος Απόστολος, οι συνθήκες που δουλεύουν οι ναυτεργάτες είναι εξαντλητικές. Για την κατάσταση που βρίσκονται τα πλοία είπε τα εξής: «τα περισσότερα είναι χωρίς συντήρηση και απαρχαιωμένα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 35 με 40 έτη, κάτι που δημιουργεί κινδύνους ασφαλείας τόσο για τους επιβάτες, όσο και για το προσωπικό».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ αποκάλυψε ότι πολλά δρομολόγια γίνονται κάτω υπό πίεση. «Τον Αύγουστο που υπήρχε απαγορευτικό απόπλου λόγω των ανέμων, υπουργείο και εφοπλιστές βρήκαν παραθυράκι στο νόμο και έγινε αλλαγή δρομολογίων για να ταξιδέψουν τα πλοία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχολίασε πως δεν γίνεται μέσα στον Αύγουστο με τόσο όγκο δουλειάς να ζητάς από ένα πλοίο να κάνει φόρτωση και εκφόρτωση μέσα σε 10 λεπτά ή να μπαίνει σε ένα λιμάνι με μεγάλη ταχύτητα για να βγουν τα δρομολόγια. Όπως τόνισε, τις πιέσεις αυτές τις δέχονται οι εργαζόμενοι.

«Υπήρξε περίπτωση που το πλήρωμα εργάστηκε 14 συνεχόμενες ώρες, παραβιάζοντας το 14ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ταχύπλοων, ο οποίος ορίζει μέγιστο χρόνο απασχόλησης τις 10 ώρες ημερησίως», πρόσθεσε ο κ. Κυπραίος.

Για τον κίνδυνο να συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα στο μέλλον, απάντησε πως «εμείς κρούουμε εδώ και καιρό το καμπανάκι κινδύνου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εργατικό δυστύχημα την ώρα του δρομολογίου. Το ξέρετε ότι δεν υπήρχε γιατρός ανάμεσα στο πλήρωμα, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο;».

Μιλώντας για την απόφαση των σωματείων να προκηρύξουν απεργία, είπε πως «πραγματοποιείται ως ένδειξη αλληλεγγύης στον 20χρονο, καθώς ζητάμε να διερευνηθούν όλα τα αίτια της τραγωδίας, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, σχολιάζοντας πως το παιδί βρισκόταν λίγες ημέρες στο πλοίο με ότι αυτό συνεπάγεται. «Η εντατικοποίηση δημιουργεί γρήγορες εκπαιδεύσεις και δεν ξέρουμε αν είναι και επαρκείς. Ένας νέος εργαζόμενος χρειάζεται περισσότερο χρόνο εξοικείωσης στο πλοίο», κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.

