«Είναι σαν ταινία τρόμου»: Έμφραγμα στα νοσοκομεία της Γάζας – Δεκάδες νεκροί σε λίγες ώρες

Πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας προχωρούν τα ισραηλινά στρατεύματα, σκορπίζοντας τον θάνατο. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τις ζωές τους σε πλήγματα των IDF.

Οι τελευταίοι θάνατοι καταγράφονται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες πως η κλίμακα των θανάτων και της καταστροφής στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας ξεπερνά κάθε άλλη σύγκρουση που έχει δει στη διάρκεια της θητείας του.

Τα νοσοκομεία της Γάζας έχουν κατακλυστεί από τραυματίες. «Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Νιώθεις σαν να δοκιμάζουν κάθε είδους όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους», λέει εθελοντής στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Σκοτώνουν από κάθε κατεύθυνση που μπορείς να φανταστείς, ψυχολογικά, συναισθηματικά, σωματικά – τα τραύματα που βλέπω στα παιδιά, είναι κομμένα σε κομμάτια, είναι απαράδεκτο».

«Είναι σαν ταινία τρόμου», προσθέτουν, ενώ περιγράφουν το νοσοκομείο ως «σφαγείο» και «νεκροταφείο».

«Κανείς δεν είναι σε θέση να πει στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη σφαγή»

Οι γιατροί αναφέρουν ότι είναι ακατανόητο πώς επιτρέπεται να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. «Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί κανείς δεν έχει το θάρρος ή την ευαισθησία να σταματήσει αυτό που συμβαίνει», συμπληρώνουν.

«Πρέπει να το σταματήσουμε, κάθε λεπτό μετράει για να σώσεις ολόκληρες οικογένειες από την εξαφάνιση από τον πλανήτη, μόνο και μόνο επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να πει στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη μαζική σφαγή. Κανείς δεν είναι ασφαλής εδώ, όλοι περιμένουν τη σειρά τους».

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα αναφέρει ότι πολλές εκατοντάδες οικογένειες που εκδιώχθηκαν βίαια από τη βόρεια Γάζα, αφού απειλήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό να μετακινηθούν προς το νότο, κοιμούνται στο έδαφος χωρίς κανένα καταφύγιο. Προσθέτει μάλιστα ότι οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν προμήθειες.

«Τονίζουμε ότι η ισραηλινή κατοχή φέρει άμεση ευθύνη για τις τραγικές συνθήκες στις οποίες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν, σε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε η οργάνωση, ζητώντας διεθνή παρέμβαση.

Τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας προειδοποιεί ότι, λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση καυσίμων, τα λίγα νοσοκομεία που καταφέρνουν να προσφέρουν μερικές ιατρικές υπηρεσίες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ισραηλινός στρατός – ο οποίος συνεχίζει να επιτρέπει μόνο μια «σταγόνα» βοήθειας στη Γάζα – έχει επανειλημμένα φέρει τα νοσοκομεία της Γάζας στο χείλος του κλεισίματος, αρνούμενος ή καθυστερώντας την είσοδο καυσίμων, καθώς και τροφίμων και ιατρικών προμηθειών.

