Τουλάχιστον 15 νεκροί στη Γάζα σε πρωινό ισραηλινό βομβαρδισμό – Κατάρ και Ιορδανία καταγγέλουν τον Νετανιάχου ως περιφερειακή απειλή

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα μεσάνυχτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον αποθήκης και σκηνών που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην αγορά Φιράς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ και τρεις σε άλλες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, εντείνοντας παράλληλα τα αεροπορικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.

Κατάρ, Ιορδανία καταγγέλλουν τον Νετανιάχου ως πολεμοχαρή, περιφερειακή απειλή

Ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ επέλεξε τον πόλεμο αντί της επιστροφής των εναπομεινάντων 48 ομήρων του και ότι η «ύπουλη» επίθεσή του στις 9 Σεπτεμβρίου εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μια προσπάθεια να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπό τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο αλ-Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα και είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βλέπει τον πόλεμο στη Γάζα ως «μια ευκαιρία για επέκταση των οικισμών».

«Ο στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης είναι να καταστρέψει τη Γάζα, ώστε να μην είναι κατοικήσιμη και να μην μπορεί κανείς να σπουδάσει ή να λάβει θεραπεία», είπε. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ στοχεύει να «τερματίσει τη βιωσιμότητα της Λωρίδας της Γάζας, να εκτοπίσει τον πληθυσμό της».

Αναφερόμενος στον Νετανιάχου, ο αλ-Θάνι είπε: «Ο Ισραηλινός ηγέτης θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Πιστεύει σε αυτό που ονομάζεται Μεγάλο Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν είναι μια δημοκρατική χώρα περιτριγυρισμένη από εχθρούς, αλλά στην πραγματικότητα είναι εχθρός των γύρω γειτόνων της», δήλωσε ο αλ-Θάνι.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και οι ηγέτες της Ιορδανίας και της Τουρκίας καταδίκασαν επίσης το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του στη Γάζα, με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας να αφιερώνει σχεδόν ολόκληρη την ομιλία του σε μια καταγγελία της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε ως μη εταίρο για την ειρήνη και της οποίας οι αναφορές σε «Μεγάλο Ισραήλ» απειλούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων του Ισραήλ.

Ιορδανία: Ο πόλεμος στη Γάζα «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές» στην ιστορία του ΟΗΕ

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β΄, σε μια αδιάκοπη καταδίκη του Νετανιάχου και της ηγεσίας του Ισραήλ, δήλωσε στην ομιλία του ότι ο πόλεμος στη Γάζα ήταν «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία αυτού του θεσμού».

«Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, 50.000 παιδιά τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, χιλιόμετρα καμένων ερειπίων. Γειτονιές, νοσοκομεία, σχολεία, αγροκτήματα, ακόμη και τζαμιά και εκκλησίες σε ερείπια, εκτεταμένη πείνα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μόνο μια φευγαλέα ματιά, γιατί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία μας δεν έχουν εμποδιστεί έτσι οι φακοί των διεθνών μέσων ενημέρωσης να αποτυπώσουν την πραγματικότητα επί τόπου», δήλωσε ο Αμπντουλάχ.

Τα στοιχεία που επικαλέστηκε προέρχονται από το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, και δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα. Δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει περίπου 22.000 ένοπλους μέχρι τον Αύγουστο, καθώς και περίπου 1.600 τρομοκράτες εντός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

