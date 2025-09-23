Ο εμίρης του Κατάρ σφυροκοπά το Ισραήλ από το βήμα του ΟΗΕ: «Δεν είναι δημοκρατική χώρα» αλλά «εχθρός των γύρω γειτόνων της»

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, επέκρινε έντονα το Ισραήλ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα, λέγοντας ότι «δεν είναι δημοκρατική χώρα» αλλά «εχθρός των γύρω γειτόνων της».

Τα σχόλια έρχονται εβδομάδες αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εντός του εδάφους ενός σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ δεν είναι μια δημοκρατική χώρα περιτριγυρισμένη από εχθρούς, αλλά στην πραγματικότητα είναι εχθρός των γύρω γειτόνων της, έχει εμπλακεί σε γενοκτονία και ο ηγέτης του είναι περήφανος που εμπόδισε την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο εμίρης του Κατάρ στην ομιλία του στη Νέα Υόρκη.

Κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι «εμποδίζει την ειρήνη» με τους Παλαιστίνιους τώρα και στο μέλλον και είπε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να «επιβάλει τη θέλησή του» στους Άραβες γείτονές του.

«Το Ισραήλ περιβάλλεται από κράτη που είτε έχουν υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία είτε έχουν δεσμευτεί στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, αλλά το Ισραήλ δεν αρκείται σε εκεχειρίες και συμφωνίες», είπε.

Ο εμίρης πρόσθεσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να συμμετέχει στη διπλωματία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο. «Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια και θα συμμετέχουμε στη διπλωματία όταν οι εχθροί μας βρίσκουν πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουν όπλα», είπε.

