ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 23:14
23.09.2025 21:39

Μακρόν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

23.09.2025 21:39
macron_UN_NEW

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφοδρά ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, εκτίμησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV από τη Νέα Υόρκη.

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που κινητοποιείται, που το ξαναείπε σήμερα το πρωί από το βήμα (των Ηνωμένων Εθνών): Θέλω ειρήνη, διευθέτησα επτά συρράξεις. Ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» στη Γάζα, υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως την Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ».

Ο Μακρόν προειδοποίησε εξάλλου ότι η Γαλλία δεν θα μείνει «άπραγη» στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μελετήσει όλες τις πιθανές επιλογές, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ άπραγοι (…) Θα υπερασπιζόμαστε παντού τα συμφέροντα της Γαλλίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μακρόν κατήγγειλε «τη ρητορική της άκρας αριστεράς» που «είναι απαράδεκτη όσον αφορά τον αντισημιτισμό» και «διχάζει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι αυτή η Γαλλική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για τέτοιες συμπεριφορές», είπε, αναφερόμενος «στο αντισημιτισμό που εγκαθίσταται στα κολέγια και τα λύκεια» ή στα πανεπιστήμια. Προέτρεψε μάλιστα όλη τη γαλλική κοινωνία να κινητοποιηθεί επειδή «δεν υπάρχει μαγικός νόμος κατά του αντισημιτισμού».

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μην πέσουμε στην παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο – Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό

rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό σχέδιο αντιμετώπισης 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία

Untitled-design-50
ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντώνεται το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αποκλείστηκε από τη διεθνή τουριστική έκθεση στο Ρίμινι, δυσαρέσκεια Μελόνι

routh
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ – Προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί μετά την ετυμηγορία

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

