Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ ότι εμποδίζει την εκεχειρία – «Ο εγκληματίας Νετανιάχου είναι ο μοναδικός υπεύθυνος»

Η Χαμάς απέρριψε την κατηγορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η παλαιστινιακή οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο στη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (…). Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

