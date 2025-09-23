Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ ότι εμποδίζει την εκεχειρία – «Ο εγκληματίας Νετανιάχου είναι ο μοναδικός υπεύθυνος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Χαμάς απέρριψε την κατηγορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η παλαιστινιακή οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.
«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο στη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (…). Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.
Διαβάστε επίσης:
Μελόνι: Η Ρώμη θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος μόνο αφού απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι
Ερντογάν από ΟΗΕ: «Δεν θα πετύχουν σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία από τα ενεργειακά στο Αιγαίο» – Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους
«Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία» καταγγέλλει η Μόσχα – Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα, λέει η SVR
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.