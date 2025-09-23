Ερντογάν από ΟΗΕ: «Δεν θα πετύχουν σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία από τα ενεργειακά στο Αιγαίο» – Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους

Με φωτογραφίες από τη σφαγή στη Γάζα ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για γενοκτονία και ασκώντας δριμεία κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, ενώ χαιρέτισε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί συνεργασία στα ενεργειακά, και προειδοποιώντας Ελλάδα και Κύπρο ότι αν δεν περιλάβουν και την Τουρκία στα σχέδιά τους για εκμετάλλευση, αυτά δεν θα πετύχουν. Ως προς το Κυπριακό, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Αναλυτικότερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και άσκησε δριμεία κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει «εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας και ως εκ τούτου απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαιτήσουμε να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της γενοκτονίας». «Όλοι όσοι σιωπούν για την ισραηλινή επιθετικότητα, είναι συνένοχοι σε αυτήν», τόνισε.

«Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε ο Ερντογάν.

#Israel is NOT fighting terrorism



‘This is an occupation, deportation, exile, genocide and MASS DESTRUCTION’#Erdogan goes in hard at the #UNGA pic.twitter.com/LGjmBiD7fp September 23, 2025

Στη Γάζα δεν διεξάγεται πόλεμος μεταξύ δύο πλευρών. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές, πρόκειται για εισβολή, για γενοκτονία, για μια πολιτική μαζικής σφαγής», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Πρέπει το συντομότερο δυνατό να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και οι υπεύθυνοι αυτής της γενοκτονίας να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια εμφάνισε μια φωτογραφία από τη Γάζα και είπε ότι «το Ισραήλ σφάζει αμάχους εκεί». Ακολούθως ευχαρίστησε τις χώρες που προχώρησαν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και πρόσθεσε ότι «στη Γάζα πεθαίνουν και από την πείνα, όχι μόνο από όπλα».

«Ο Νετανιάχου επιτέθηκε στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν και το Κατάρ. Η τρέλα του Ισραήλ τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό παγκοσμίως», επεσήμανε ο Ερντογάν.

«Η Ιερουσαλήμ φιλοξενεί τις τρεις θρησκείες και τους ιερούς τόπους τους. Αυτή η τρέλα ενοχλεί τους θρησκευόμενους Εβραίους και τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με αυτήν την τρέλα», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο Ερντογάν είπε ότι «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση».

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως απαιτούνται εποικοδομητικές συνομιλίες στις οποίες όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σε σχέδια δράσης που θα προάγουν την ευημερία και θα παράξουν οφέλη για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε πως αναμένει από τους γείτονες της Τουρκίας να ανταποκριθούν.

Αντίθετα τόνισε, «τα σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία δε θα είναι επιτυχή».

Στην συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό, επιρρίπτοντας ευθύνη για τη μη εξεύρεση λύσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Μίλησε για δύο κράτη και δύο κοινότητες στο νησί της Κύπρου και ζήτησε από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να σταματήσουν την απομόνωση του «τουρκοκυπριακού κράτους», αναγνωρίζοντάς το ως νόμιμη κρατική οντότητα.

«Δύναμη ειρήνης η Τουρκία»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια σειρά από περιφερειακές διαμάχες στις οποίες η χώρα του, όπως υποστήριξε, προσπαθεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μίλησε για τις συνομιλίες της Άγκυρας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κατά τις οποίες συμφωνήθηκε η ανταλλαγή ομήρων και σορών, χωρίς όμως σε κανένα σημείο να καταδικάσει την εισβολή της Μόσχας.

Περιέγραψε ακόμα τον ρόλο που προσπαθεί να διαδραματίσει η Τουρκία για την σταθερότητα στη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ, καθώς και στη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας

