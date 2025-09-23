Γκουτέρες στον ΟΗΕ: Οι περικοπές της ανθρωπιστικής βοήθειας προκαλούν καταστροφή

Οι περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια “προκαλούν καταστροφή”, αποτελώντας μια “θανατική καταδίκη” για πολλούς, κατήγγειλε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε μια απαισιόδοξη ομιλία του για τα δεινά της ανθρωπότητας.

“Οι περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια προκαλούν όλεθρο. Για έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, (οι περικοπές) αντιπροσωπεύουν την καταδίκη σε θάνατο. Για άλλους τόσους, ένα κατασχεμένο μέλλον”, δήλωσε ο Γκουτέρες, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ των οποίων ο πρόεδρος Τραμπ έκοψε μαζικά την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό.

“Εδώ είναι όλο το παράδοξο της εποχής μας: έχουμε τις λύσεις, αλλά απορροφούμε τα καύσιμα που θα μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε”, τόνισε. “Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά η ικανότητά μας να κάνουμε αυτό το έργο είναι περιορισμένη”.

No country can stop a pandemic alone.



No army can halt rising temperatures.



No algorithm can rebuild broken trust.



Therefore I ask leaders at #UNGA to reaffirm international law & the centrality of multilateralism, reinforce human right & recommit to the principles of the @UN. pic.twitter.com/4R2WJ1dQv1 — António Guterres (@antonioguterres) September 23, 2025

Γενικότερα, παρουσίασε μια εικόνα ιδιαίτερη ζοφερή για την παγκόσμια κατάσταση.

“Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή απερίσκεπτων αναταραχών και ανελέητων ανθρωπίνων δεινών. Κοιτάξτε γύρω σας. Οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών που εσείς θεσπίσατε και εφαρμόζετε τελούν υπό πολιορκία. Ακούστε. Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας. Κυρίαρχα κράτη δέχονται εισβολή. Η πείνα χρησιμοποιείται ως όπλο. Η αλήθεια φιμώνεται. Ο καπνός αναδύεται από βομβαρδισμένες πόλεις. Η οργή αυξάνεται από κατακερματισμένες κοινωνίες”.

“Η ειρήνη είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Ωστόσο σήμερα, οι πόλεμοι μαίνονται με μια βαρβαρότητα που είχαμε ορκιστεί να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά”, συνέχισε.

“Σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε χώρες να ενεργούν σαν να μην ισχύουν οι κανόνες για αυτές. Βλέπουμε ανθρώπους να αντιμετωπίζονται σαν να είναι κατώτεροι από ανθρώπους. Και εμείς πρέπει να το καταγγείλουμε. Η ατιμωρησία είναι η μητέρα του χάους και αυτή προκάλεσε τις πιο φρικτές συγκρούσεις της εποχής μας”, πρόσθεσε.

Πριν μιλήσει για το Σουδάν, όπου οι άμαχοι “σφαγιάζονται, λιμοκτονούν και φιμώνονται”, και για τη Γάζα, η οποία πρόκειται να εισέλθει στη “τρίτη τερατώδη χρονιά”, “αποτέλεσμα αποφάσεων που αψηφούν τη στοιχειώδη ανθρωπιά”.

“Η ατιμωρησία επικρατεί. Η αναρχία εξαπλώνεται. Αυτό οδηγεί στην αταξία, επιταχύνει την τρομοκρατία και κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια γενικευμένη πυρηνική σύγκρουση. Όταν δεν υπάρχει πια λογοδοσία, τα νεκροταφεία γεμίζουν”, προειδοποίησε ο Γκουτέρες.

