search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 18:08

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

23.09.2025 18:08
donald-trump
Ντόναλντ Τραμπ/ΑΡ

Τη δυσαρέσκεια του με τον ΟΗΕ δεν έκρυψε στην ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του ΟΗΕ «όπως λέω, έχει τόσες δυνατότητες, αλλά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

«Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του ΟΗΕ;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ για να αναδείξει την παρακμή, που για αυτόν έχει περιέλθει ο οργανισμός είπε ότι, εισερχόμενος στην έδρα του Νέα Υόρκη, του έδωσαν ελαττωματικό υποβολέα και ότι είχε βλάβη το ασανσέρ.

«Έχω τελειώσει 7 πολέμους. Ο ΟΗΕ δεν προσπάθησε να βοηθήσει. Δεν με πήραν ούτε ένα τηλέφωνο. Το μόνο που μου έδωσαν είναι ένα ασανσέρ, που σταμάτησε μεταξύ των ορόφων – αν η πρώτη κυρία και εγώ δεν ήμασταν σε εξαιρετική φόρμα, θα είχαμε πέσει – και έναν ελαττωματικό υποβολέα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ».

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Δριμύ κατηγορώ στον ΟΗΕ ότι δεν κάνει τίποτα για τους πολέμους – Τι είπε για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους (Live)

Η ΕΕ ετοιμάζει drone wall για να προστατευτεί από τη «ρωσική απειλή» -Πώς θα λειτουργεί

Ο Τραμπ «ταπεινώνει» την Ευρώπη: Με όχημα ιδεολογικούς συμμάχους της MAGA, παρεμβαίνει ωμά στις χώρες της ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

TRAPEZA-PEIRAIOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Μεγάλου: Στρατηγική μας είναι η Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

taivan plimmires tifonas- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

Errol Musk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των βιολογικών και των θετών παιδιών του

gkouteres-34834
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες στον ΟΗΕ: Οι περικοπές της ανθρωπιστικής βοήθειας προκαλούν καταστροφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:35
keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

TRAPEZA-PEIRAIOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Μεγάλου: Στρατηγική μας είναι η Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

taivan plimmires tifonas- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

1 / 3