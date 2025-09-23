Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

Τη δυσαρέσκεια του με τον ΟΗΕ δεν έκρυψε στην ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του ΟΗΕ;» «όπως λέω, έχει τόσες δυνατότητες, αλλά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

Minutes into his speech, President Trump says all he got from the United Nations was a broken escalator and faulty teleprompter.



On the UN overall, he says, "That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential….but it's not… pic.twitter.com/B70DP8VN0A — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 23, 2025

«Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του ΟΗΕ;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ για να αναδείξει την παρακμή, που για αυτόν έχει περιέλθει ο οργανισμός είπε ότι, εισερχόμενος στην έδρα του Νέα Υόρκη, του έδωσαν ελαττωματικό υποβολέα και ότι είχε βλάβη το ασανσέρ.

«Έχω τελειώσει 7 πολέμους. Ο ΟΗΕ δεν προσπάθησε να βοηθήσει. Δεν με πήραν ούτε ένα τηλέφωνο. Το μόνο που μου έδωσαν είναι ένα ασανσέρ, που σταμάτησε μεταξύ των ορόφων – αν η πρώτη κυρία και εγώ δεν ήμασταν σε εξαιρετική φόρμα, θα είχαμε πέσει – και έναν ελαττωματικό υποβολέα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ».

