Ο Τραμπ «ταπεινώνει» την Ευρώπη: Με όχημα ιδεολογικούς συμμάχους της MAGA, παρεμβαίνει ωμά στις χώρες της ΕΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ εξαπολύει έναν πολιτισμικό πόλεμο στην Ευρώπη, προωθώντας δεξιούς λαϊκιστές συμμάχους και επιδιώκοντας να μετατρέψει τη διατλαντική σχέση σε όχημα συντηρητικών αξιών, σύμφωνα με νέα έκθεση του ECFR και του European Cultural Foundation.

Η μελέτη, που φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian, κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για ωμή παρέμβαση στις ευρωπαϊκές εκλογές και ταπεινωτική μεταχείριση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, την ώρα που οι διχασμοί και οι υποχωρήσεις των Βρυξελλών λειτουργούν ως πρόσκληση για περαιτέρω πίεση. Ωστόσο, η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση δείχνει πως η Ευρώπη έχει τη δύναμη να αντισταθεί και να υπερασπιστεί την αυτονομία της.

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει έναν πολιτισμικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, προωθώντας επιθετικά τους πολιτικούς και ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος Maga στην ήπειρο και εξευτελίζοντας δημόσια την ΕΕ στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) και του European Cultural Foundation, γράφει η βρετανική εφημερίδα.

«Ωμή παρέμβαση Τραμπ στις ευρωπαϊκές εκλογές»

Η μελέτη υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει ενεργά να παρέμβει στις ευρωπαϊκές εκλογές, να μετασχηματίσει τη διατλαντική σχέση προς συντηρητικές αξίες και να συσπειρώσει τους δεξιούς λαϊκιστές της Ευρώπης γύρω από το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαιρέσεις, οι δισταγμοί και η τακτική «καλοπιάσματος, κατευνασμού και περισπασμού» των ηγετών της ΕΕ απέναντι στον Τραμπ δεν έκαναν παρά να ενθαρρύνουν αυτήν τη συμπεριφορά.

Βάσει ερευνών και δημοσκοπήσεων σε όλα τα 27 κράτη-μέλη, η μελέτη υποστηρίζει ότι αρκετά έχουν φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις – και το φιλοευρωπαϊκό αίσθημα των πολιτών είναι αρκετά ισχυρό – ώστε η Ένωση να «υπερασπιστεί μια Ευρώπη που γράφει το δικό της σενάριο».

Η έκθεση παρομοιάζει τη θέση της Ευρώπης με αυτήν του κεντρικού χαρακτήρα στην ταινία The Truman Show, που συνειδητοποιεί ότι ζει μέσα σε ένα τηλεοπτικό σόου με μοναδικό στόχο την αύξηση της τηλεθέασης και πρέπει να αποφασίσει αν θα εγκαταλείψει την άνεση της μοναδικής πραγματικότητας που γνωρίζει.

Υποστηρίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ ξοδεύουν υπερβολική ενέργεια αντιδρώντας σε κρίσεις που σκηνοθετούνται από τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του – όπως τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, τη Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία ή τον Ρόμπερτ Φίτσο στη Σλοβακία – από απειλές δασμών και διαμάχες για την ελευθερία του λόγου μέχρι ζητήματα ασφάλειας και φόβους για τη μετανάστευση.

«Στόχος του Τραμπ η ίδια η Ευρώπη»

«Στον πολιτισμικό πόλεμο του Τραμπ, στόχος είναι η ίδια η Ευρώπη», δήλωσε ο Πάβελ Ζέρκα του ECFR, επισημαίνοντας την κατηγορία του Τζ. Ντ. Βανς τον Φεβρουάριο του 2025, ότι η Ευρώπη «υποχωρεί από θεμελιώδεις κοινές αξίες», ως τη στιγμή που ο πολιτισμικός πόλεμος κηρύχθηκε ανοιχτά.

Η ομιλία του Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου αποκάλυψε, σύμφωνα με τον Ζέρκα, την πρόθεση της Ουάσινγκτον να παρέμβει στις εκλογές, να πλαισιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ ως «διαίρεση αξιών» και να αναδείξει την ελευθερία του λόγου ως σημαία για τα κόμματα που στηρίζουν την υπόθεση Maga στην Ευρώπη.

Έκτοτε, ο Τραμπ «έδειξε ακόμη περισσότερο τις προθέσεις του, αποκλείοντας ηγέτες της ΕΕ από συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας, επιτιθέμενος σε παραδοσιακά πολιτικά κόμματα σε όλη την ήπειρο και εκβιάζοντας τα θεσμικά όργανα των Βρυξελλών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Η έκθεση αναφέρει ως παράδειγμα την Πολωνία, όπου ο Τραμπ επιχείρησε να «μετακινήσει το ιδεολογικό κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής», καλωσορίζοντας τον εθνικιστή υποψήφιο πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο και προβάλλοντάς τον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφέρει επίσης την έκκληση του στελέχους του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Σάμουελ Σάμσον, προς «πολιτισμικούς συμμάχους στην Ευρώπη», την οποία χαρακτήρισε «εστία ψηφιακής λογοκρισίας, μαζικής μετανάστευσης, περιορισμών στην ελευθερία της θρησκείας και άλλων επιθέσεων στην αυτοκυβέρνηση».

Ο Ζέρκα υποστήριξε ότι ο πολιτισμικός πόλεμος εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: μια ιδεολογική σύγκρουση για τις αξίες που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και «έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και την ταυτότητα της Ευρώπης ως αυτόνομου δρώντος στη διεθνή σκηνή».

Οι Βρυξέλλες και οι εθνικές πρωτεύουσες πρέπει να «αποδεχτούν ότι βρίσκονται σε έναν πολιτισμικό πόλεμο – με στόχο την Ευρώπη» και να δράσουν ανάλογα, είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να προκαλεί τον Τραμπ σε κάθε ευκαιρία. Κάποιες φορές χρειάζεται να κερδίζει χρόνο».

«Οι Ευρωπαίοι να αποχωρήσουν από το κινηματογραφικό σκηνικό του Τραμπ»

Αν όμως αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία, η Ένωση μπορεί να «ευημερήσει αντί να υποφέρει σε μια παγκόσμια τάξη της οποίας την αποσταθεροποίηση έχει επιταχύνει ο Αμερικανός πρόεδρος».

Η μελέτη εκτιμά ότι οι συνθήκες είναι «ώριμες» ώστε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποχωρήσουν από το «κινηματογραφικό σκηνικό» του Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό αίσθημα – η αίσθηση συμμετοχής σε έναν κοινό χώρο, κοινό μέλλον και κοινές αξίες – είναι ισχυρό.

Τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 2007 και έχει αυξηθεί σε 12 χώρες – με πιο έντονη άνοδο στη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Δανία και την Πορτογαλία – από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Οι πλειοψηφίες σχεδόν παντού δηλώνουν δεμένες με την ΕΕ.

Ελάχιστα κόμματα πλέον επιθυμούν την αποχώρηση από την ΕΕ, ενώ σε όλες σχεδόν τις χώρες (πλην Ρουμανίας, Πολωνίας και Τσεχίας) οι πλειοψηφίες θεωρούν ότι ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφάλειας πρέπει να ενισχυθεί.

Δημοσκόπηση του ECFR τον Μάιο έδειξε επίσης ευρεία υποστήριξη για περισσότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες και στρατιωτική αυτονομία από τις ΗΠΑ, καθώς και αυξανόμενη αίσθηση ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εκπροσωπούν «δύο διαφορετικά μοντέλα δημοκρατίας».

Αν και η εικόνα δεν είναι ενιαία, ο Ζέρκα υποστήριξε ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα μείνει ανεπηρέαστο από τον πολιτισμικό πόλεμο, καλώντας ακόμη και ευρωσκεπτικιστές ηγέτες να αναγνωρίσουν ότι η ΕΕ είναι «το μόνο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και την ευημερία».

Οι εθνικοί ηγέτες πρέπει να απορρίψουν την κολακεία ως στρατηγική απέναντι στον Τραμπ, ακόμη κι αν αυτό αυξήσει τις διατλαντικές εντάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πρέπει να είναι τολμηρή» και να αξιοποιήσει εργαλεία όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και τα εμπορικά μέσα.

«Το “It’s culture, stupid!” πρέπει επειγόντως να μπει στη σκέψη των Ευρωπαίων ηγετών», δήλωσε ο Αντρέ Βίλκενς του European Cultural Foundation. «Το ευρωπαϊκό αίσθημα δεν είναι αφηρημένος ουτοπισμός. Πρόκειται για πραγματικά συναισθήματα για την Ευρώπη και την ετοιμότητα των Ευρωπαίων να αγωνιστούν γι’ αυτά».

