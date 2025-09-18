ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έγινε το… ιδανικό όπλο για την τραμπική πλευρά να ενοχοποιήσει για άλλη μία φορά την αριστερά και να αρχίσουν οι απολύσεις ακόμη και δημοσιογράφων και παρουσιαστών, επειδή η άποψή τους δεν ήταν αρεστή.

Έφτασε ο καιρός που στις ΗΠΑ, λοιπόν, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές (με τελευταίο τον Τζίμι Κίμελ) απολύονται ή κόβονται οι εκπομπές τους επειδή έκαναν κριτική στην ρητορική του Τσάρλι Κερκ και αυτό στο όνομα της… ελευθερίας του λόγου.

Οι τακτικές που ακολουθεί επί χρόνια ο Ερντογάν στη Τουρκία (σε πιο…λάιτ έκδοση αφού στις ΗΠΑ προς το παρόν δεν συλλαμβάνονται, αλλά χάνουν τις δουλειές τους) έχει μετατραπεί σε ισχυρό «όπλο» της ακροδεξιάς και του κινήματος MAGA που πλέον συνδέουν οτιδήποτε πάει κόντρα στα δικά τους «πιστεύω» στην «ριζοσπαστική αριστερά» την οποία κατηγορούν για πολιτική βία κατά συντηρητικών και ακροδεξιών φωνών.

Βούτυρο… στο ψωμί του Τραμπ, ο οποίος με την πλήρη ενοχοποίηση της αριστεράς, ενισχύει το αφήγημα του τρόμου και της απειλής, βάζοντας την άκρα δεξιά στη πλευρά του «θύματος» και όχι του θύτη.

Είναι παράλληλα και ένα καλό πάτημα για τον Τραμπ να ξαμολύσει την εθνοφρουρά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, εκφοζίζοντας ακόμη περισσότερο τους πολίτες.

Αυτό ωστόσο κρύβει χειρότερους κινδύνους: διχόνοια στη χώρα και μίσος. Μίσος που μπορεί να οπλίσει κι άλλους ακροδεξιούς ή αριστερούς, σε μια χώρα που τα όπλα πωλούνται ως… καραμέλες.

Ολα αυτά για μια δολοφονία που ακόμη οι αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει το κίνητρο του δράστη, Τάιλερ Ρόμπινσον, ενώ δεν προκύπτει από πουθενά ότι έδρασε ως μέλος κάποιας αριστερής οργάνωσης ή δράσης, αλλά αυτόνομα.

Οπως το ίδιο προκύπτει όταν πριν δέκα ημέρες πριν ακροδεξιός στη Μινεσότα, σκότωσε μια δημοκρατική βουλευτή και τον σύζυγό της. Σε αυτή τη περίπτωση η είδηση… δεν πήρε διαστάσεις, ούτε υπήρξαν ανάλογες αντιδράσεις με αυτήν της υπόθεσης Κερκ.

Οι απειλές αυτές από τον Τραμπ ωστόσο, έχουν φέρει και αντιδράσεις. Οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία ότι οι απειλές της κυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για καταπάτηση ελευθερίας του λόγου ή για καταστολή της αντιπολίτευσης.

Η χρήση της ρητορικής του «πολιτικού εχθρού» είναι πλέον διαδεδομένη στις ΗΠΑ και υπάρχουν φόβοι πως αυτή η πόλωση θα ενισχυθεί και μπορεί να οδηγήσει σε πιο βίαιες ενέργειες από μεμονωμένους ή εξτρεμιστές.

Η περίπτωση Κίμελ

Αυτό το «κατηγορώ» κατά της αριστεράς από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει φέρει πολλούς επώνυμους να αντιδράσουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Ενας από αυτούς είναι και ο Τζίμι Κίμελ. Ο γνωστός παρουσιαστής είναι μόνιμος κριτής του Τραμπ και της κυβέρνησής του και μάλιστα από τους πιο σκληρούς.

Ωστόσο, το σχόλιό του για την δολοφονία του Κερκ, (η συμμορία MAGA προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος» είπε) ενόχλησε την κυβέρνηση και το κανάλι του ABC έσπευσε να κόψει το πιο πετυχημένο talk show της Αμερικανικής τηλεόρασης.

Ο 58χρονος παρουσιαστής με ραδιοφωνική καριέρα από την περίοδο που ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, έκανε τα πρώτα βήματα στην τηλεόραση κυρίως μέσω Comedy Central με συμμετοχές σε εκπομπές όπως Win Ben Stein’s Money και The Man Show.

Από το 2003 φιλοξενεί το «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC, μια βραδινή εκπομπή με μορφή late-night talk show, ενώ κατά καιρούς έχει υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής στα Oscars και τα Emmys. Πάντα χρησιμοποιεί το βήμα του για να σχολιάζει πολιτική και κοινωνικά θέματα, κυρίως για ζητήματα που αφορούν την υγεία, τις ευάλωτες ομάδες και τις μειονότητες. Κριτική δεν ασκεί μόνο στη δεξιά, αλλά και στην αριστερά σε ότι αφορά την ελευθερία του λόγου, την οποία ο Τραμπ τώρα… επικαλείται, πανηγυρίζοντας για το κόψιμο της εκπομπής του.

