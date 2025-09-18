Κόλαση στη Γάζα: Ερείπια και νεκροί παντού, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι – Ξεπέρασαν τις 65.000 τα καταγεγραμμένα θύματα της γενοκτονίας (videos)

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει για τρίτη μέρα τη χερσαία επίθεση με στόχο την κατάληψη και τον πλήρη έλεγχο της πόλης της Γάζας, αφήνοντας παντού πίσω του ερείπια και θάνατο.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν προσωρινά την περιοχή, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο από τους φονικούς βομβαρδισμούς των IDF.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από χθες, οι 61 εκ των οποίων στην πόλη της Γάζας, ανεβάζοντας συνολικά στους 65.062 τα καταγεγραμμένα θύματα της γενοκτονίας.

ΠΟΥ: Στο χείλος της κατάρρευσης τα νοσοκομεία

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου σήμερα όσον αφορά σχέδιο απόφασης που αξιώνει κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζει η πλειοψηφία των κρατών μελών κι επιδιώκει την έγκρισή του παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το σχέδιο αυτό στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ επί σχεδόν δυο χρόνια.

Η πρώτη εκδοχή του κειμένου απαιτούσε κυρίως την άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον θα βοηθούσε απόφαση επικεντρωμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα του οργάνου αυτού που είναι προορισμένο να υπερασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο — και σε κάθε περίπτωση θα εμποδιζόταν από τις ΗΠΑ.

Καθώς το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), η τρέχουσα εκδοχή του, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, καλεί πράγματι να τερματιστούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά επίσης και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», καθώς και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ.

«Το να μην προσπαθούσαμε να κάνουμε τίποτα θα ήραν πολύ εύκολο για τους Αμερικανούς, που δεν θα χρειάζονταν να δικαιολογηθούν και να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη και την παγκόσμια κοινή γνώμη», σχολίασε ευρωπαίος διπλωμάτης, παρά την ανησυχία για ακόμη ένα αμερικανικό βέτο.

«Δεν θα βοηθήσει τους Παλαιστινίους στο πεδίο, όμως τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι προσπαθούμε», συνέχισε η ίδια πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το βέτο του Ιουνίου προκάλεσε ασυνήθιστα έντονη οργή στα υπόλοιπα 14 κράτη του ΣΑ, που δεν κρύβουν πλέον την απόγνωσή τους και την εκφράζουν ολοένα πιο συχνά εξαιτίας της αδυναμίας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ζήτημα θα βρίσκεται στην καρδιά της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, από τη Δευτέρα.

Διεθνής Αμνηστία: Να τερματιστεί η γενοκτονία

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει σήμερα έκκληση σε κυβερνήσεις και διοικήσεις επιχειρήσεων να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους οι οποίες «συμβάλλουν άμεσα ή όχι» στο «σύστημα απαρτχάιντ εναντίον των Παλαιστινίων» στο Ισραήλ και στη «γενοκτονία στη Γάζα».

Η Διεθνής Αμνηστία κατονομάζει συγκεκριμένα δεκαπέντε εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ».

Tomorrow, on 18 September 2025, the deadline set by the UN General Assembly for Israel to end its unlawful occupation of Palestinian Territory within 12 months expires.



Here's what you need to know about Israel’s unlawful occupation of Palestinian territory ahead of this date:… pic.twitter.com/cMyDCSrHH3 — Amnesty International (@amnesty) September 17, 2025

Ο κατάλογος αυτός, που δεν είναι εξαντλητικός, συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα την αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών Boeing, μαχητικά και πυρομαχικά που κατασκευάζει η οποία χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, η κινεζική Hikvision, που έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, και η αμερικανική παραγωγός λογισμικού Palantir, που παρέχει υπηρεσίες στον στρατό και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Αλλά και εταιρείες που παράγουν είδη αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης, όπως η ισπανική κατασκευάστρια σιδηροδρομικού εξοπλισμού CAF, ή ο νοτιοκορεατικός όμιλος HD Hyundai, καθώς τα «βαριά μηχανήματα» τους «χρησιμοποιούνται στην καταστροφή» κατοικιών και υποδομών Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ακολουθεί εκείνη 80 και πλέον ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Oxfam, που κάλεσαν τη Δευτέρα κράτη και εταιρείες, ιδίως στην Ευρώπη, να τερματίσουν «τις εμπορικές συναλλαγές με τους παράνομους οικισμούς» του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

