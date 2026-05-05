Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

Η πολιτεία της Πενσυλβάνια προχώρησε σε μήνυση κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από την Character.AI, επιδιώκοντας να εμποδίσει το chatbot της εταιρείας από το να… παριστάνει τον γιατρό.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τζος Σπαίρο, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη νομική ενέργεια εναντίον της Character Technologies αποτελεί την πρώτη του είδους της που κατατίθεται από εν ενεργεία κυβερνήτη στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση συνδέεται με πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν η πολιτεία συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να περιοριστεί η πρακτική chatbot που παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένοι γιατροί.

Στο δικόγραφο που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Κοινοπολιτείας, οι αρχές της Πενσυλβάνια αναφέρουν ότι εντόπισαν αρκετούς ψηφιακούς χαρακτήρες στην πλατφόρμα της Character.AI οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ασκούν ιατρική.

Chatbot παρίστανε τον ψυχίατρο – Παρουσίασε πλαστό αριθμό άδειας

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το chatbot με το όνομα «Έμιλι», το οποίο, σύμφωνα με την αγωγή, φέρεται να διαβεβαίωσε ερευνητή που παρίστανε τον ασθενή με κατάθλιψη ότι διαθέτει άδεια ψυχιάτρου τόσο στην Πενσυλβάνια, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας μάλιστα και πλαστό αριθμό άδειας.

Όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα να χορηγεί φαρμακευτική αγωγή, το chatbot φέρεται να απάντησε: «Τεχνικά, θα μπορούσα. Είναι εντός των αρμοδιοτήτων μου ως γιατρός».

Σε τοποθέτησή της μέσω εκπροσώπου της, η εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τη δικαστική διαδικασία. «Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των χρηστών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Οι χαρακτήρες που δημιουργούνται από χρήστες στον ιστότοπό μας είναι φανταστικοί και προορίζονται για ψυχαγωγία και παιχνίδια ρόλων. Έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για να το καταστήσουμε σαφές».

Η Πενσυλβάνια ζητά την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, με στόχο να απαγορευτεί στην εταιρεία με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ να παραβιάζει τον πολιτειακό νόμο που απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη άσκηση ιατρικού επαγγέλματος.

«Οι κάτοικοι της Πενσυλβάνια αξίζουν να γνωρίζουν με ποιον – ή με τι – αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία τους», δήλωσε ο Σαπίρο σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι η Character.AI έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά αγωγών που σχετίζονται με την ασφάλεια ανηλίκων, μεταξύ αυτών και αγωγή από το Κεντάκι τον Ιανουάριο, όπου υποστηρίχθηκε ότι η πλατφόρμα εξέθεσε παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο, χρήση ουσιών και ενθάρρυνε τον αυτοτραυματισμό.

Τον ίδιο μήνα, η Character.AI και η Google κατέληξαν σε συμβιβασμό σε υπόθεση από τη Φλόριντα, όπου μητέρα ισχυρίστηκε ότι chatbot συνέβαλε στην αυτοκτονία του 14χρονου παιδιού της.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει εφαρμόσει «καινοτόμα και αποφασιστικά βήματα» για την ενίσχυση της ασφάλειας στην τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των εφήβων, μεταξύ των οποίων και περιορισμούς στις ελεύθερες συνομιλίες.

