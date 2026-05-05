CENTCOM: Το Project Freedom «μόλις ξεκίνησε» – «Μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνουμε θα διέρχονται τα πλοία» λέει το Ιράν

Ένας εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι το «Project Freedom» του αμερικανικού στρατού για το Στενό του Ορμούζ είναι «προσωρινή» επιχείρηση που δημιουργεί έναν «ασφαλή διάδρομο» και «ομπρέλα ασφαλείας» πάνω από την πλωτή οδό.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί θετικά στην επιχείρηση, η οποία «μόλις ξεκίνησε».

Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια από το στενό, προς όφελος των παγκόσμιων και περιφερειακών οικονομιών, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Φρουροί της Επανάστασης: Τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνουμε

Το Ναυτικό του IRGC παράλληλα, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τα πλοία να μην διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ μέσω οποιωνδήποτε διαδρομών που δεν έχει εγκρίνει, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσουν μια «αποφασιστική απάντηση».

«Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από το στενό ότι η μόνη ασφαλής διαδρομή… είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει προηγουμένως το Ιράν», αναφέρει η δήλωση, η οποία μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η εκτροπή των πλοίων σε άλλες διαδρομές δεν είναι ασφαλής και θα αντιμετωπίσει μια αποφασιστική απάντηση από το Ναυτικό του IRGC».

Νέος ναυτιλιακός μηχανισμός για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν έχει επίσημα θέσει σε εφαρμογή έναν νέο μηχανισμό για τη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του Press TV.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν θα λαμβάνουν ένα email από την επίσημη διεύθυνση [email protected] που θα περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς διέλευσης.

Τα πλοία υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο και να λάβουν άδεια διέλευσης πριν διασχίσουν το Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης για τη ναυτιλία πετρελαίου στον κόσμο.

Η πρωτοβουλία, που περιγράφεται ως ένα κυρίαρχο σύστημα διακυβέρνησης, λειτουργεί πλέον στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% όλου του διεθνώς εμπορεύσιμου πετρελαίου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν θέσει το Στενό του Ορμούζ υπό αυστηρό έλεγχο, μπλοκάροντας όλα τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά την έναρξη του επιθετικού τους πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη είχε δηλώσει πρόθυμη να ανοίξει ξανά το Στενό, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τον Λίβανο σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, η οποία βοήθησε να σταματήσει η επιθετικότητα κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές κήρυξαν την πλωτή οδό κλειστή ξανά, καθώς η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ συνέχισαν να παραβιάζουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Ένα νομοσχέδιο που προχωρά στο Κοινοβούλιο του Ιράν θα απαγορεύσει οριστικά σε οποιοδήποτε πλοίο που συνδέεται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Η νομοθεσία θεσπίζει επίσης ένα σύστημα διοδίων για τη διέλευση μη εχθρικών πλοίων.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση την Κυριακή με στόχο την παραβίαση του ελέγχου του Ιράν επί του Στενού. Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να μην πλησιάζουν την στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό.

Τη Δευτέρα, οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά, τα οποία αγνόησαν τις επανειλημμένες εκκλήσεις να μείνουν μακριά από το Στενό.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ορκιστεί να διατηρήσουν την κυριαρχική τους εξουσία επί του σημείου ελέγχου, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης του ελέγχου τους θα αντιμετωπιστεί με βία.

Διαβάστε επίσης:

Ωμή παραδοχή του αρχηγού του IDF: Στη Δυτική Όχθη «σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967»

Η Ιταλία απαντά στον ισχυρισμό Τραμπ ότι ο Πάπας «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν

«Σκέψου πριν αναδημοσιεύσεις»: Το διαδίκτυο γέμισε με deepfake φωτογραφίες της Μελόνι με εσώρουχα