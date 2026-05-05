ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
«Σκέψου πριν αναδημοσιεύσεις»: Το διαδίκτυο γέμισε με deepfake φωτογραφίες της Μελόνι με εσώρουχα

Την αντίδραση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Tζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν deepfake φωτογραφίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο και την εμφανίζουν με τα εσώρουχα.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κάλεσε μεταξύ άλλων να σκεφτούν πριν τις αναδημοσιεύσουν. «Πρέπει να παραδεχθώ ότι όποιος τις δημιούργησε, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη, με βελτίωσε κάπως. Παραμένει γεγονός ότι στις μέρες χρησιμοποιούν ή εφευρίσκουν οτιδήποτε για να σου επιτεθούν».

«Το θέμα ξεπερνάει εμένα. Τα Deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, χειραγωγήσουν και να γίνει θύμα τους ο οποιοσδήποτε. Μπροώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, άλλες όχι», πρόσθεσε.

«Για τον λόγο αυτό: θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας κανόνας. Επιβεβαίωσε πριν υιοθετήσεις, σκέψου πριν αναδημοσιεύσεις. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε». 

