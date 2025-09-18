Παρά τρίχα σύγκρουση του Air Force One: Απίστευτοι διάλογοι – «Αφήστε το iPad!» (Audio)

Την αγωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθώς διαπίστωναν ότι ένα επιβατικό αεροσκάφος πλησίαζε επικίνδυνα το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, αποτυπώνουν οι διάλογοι με τους πιλότους που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στον εναέριο χώρο πάνω από τη Νέα Υόρκη επικράτησε… πανικός το βράδυ της Τρίτης, καθώς ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε υπερβολικά το Air Force One του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Boeing 747 πετούσε πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines εντοπίστηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία.

Ηχογράφηση που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τις επίμονες προειδοποιήσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προς πτήση της Spirit Airlines, η οποία πλησίασε σε μικρή απόσταση το Air Force One. «Προσέξτε. Αφήστε το iPad», ακούγεται να λέει ένας ελεγκτής προς τον πιλότο της Spirit, καθώς το αεροσκάφος πετούσε σχεδόν παράλληλα με το προεδρικό αεροπλάνο, περίπου 12,8 χιλιόμετρα πάνω από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το BBC.

Αν και, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), δεν παραβιάστηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας, η εγγύτητα ήταν τέτοια που προκάλεσε ανησυχία. «Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», τόνισε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η πτήση 1300 «ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας» και «προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα» στη Βοστώνη, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε ξεκινήσει από τη Φλόριντα με προορισμό τη Μασαχουσέτη. Όπως κατέγραψε το Flightradar24, τα δύο αεροπλάνα βρέθηκαν σε παράλληλη πορεία, σε απόσταση 8 μιλίων, με τάση να συγκλίνουν σε περίπου 11 μίλια. Η FAA ανακοίνωσε: «Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι τα αεροσκάφη τήρησαν την απαιτούμενη απόσταση». Ωστόσο, στο ηχητικό ακούγονται επανειλημμένες οδηγίες των ελεγκτών προς το Airbus A321 της Spirit.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», λέει ένας ελεγκτής. «Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, τώρα. Spirit wings 1300 στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, αμέσως». Οι πιλότοι επιβεβαίωσαν τις οδηγίες, με τις απαντήσεις τους να ακούγονται αμυδρά. Στη συνέχεια ο ελεγκτής επανήλθε: «Προσέξτε. Spirit 1300, κυκλοφορία στα αριστερά σας σε απόσταση έξι μιλίων — ή οκτώ μιλίων, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιο είναι… Προσέξτε το… είναι λευκό και μπλε», δηλαδή, τα χρώματα του Air Force One.

