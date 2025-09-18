«Μαύρο» ρεκόρ στη Φλόριντα μετά την εκτέλεση του David Pittman – «Είμαι αθώος, δεν σκότωσα κανέναν» τα τελευταία του λόγια

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία το 1990 του πεθερού, της πεθεράς και αδελφής της συζύγου του εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Πίτμαν, 63 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς.

🚨 #BREAKING David Joseph Pittman has been executed at the Florida State Prison in Raiford.



Pittman was put to death for the 1990 murders of his wife's parents and sister Clarence, Barbara and Bonnie Knowles.



Pittman was Florida's 12th execution in 2025.



Time of Death – 6:12PM pic.twitter.com/zP7IxkWI1g — Krystal in Florida 🇺🇸 🐊 (@MsBradsher) September 17, 2025

Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Florida is set to carry out its 12th execution of 2025 on Wednesday evening, when 63-year-old David Pittman will be put to death by lethal injection. https://t.co/1N0cM8cBgb — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) September 17, 2025

«Ξέρω ότι ήρθατε όλοι για να δείτε έναν αθώο άνδρα να δολοφονείται από την πολιτεία της Φλόριντα. Είμαι αθώος. Δεν σκότωσα κανέναν. Αυτό είναι όλο», ήταν τα τελευταία λόγια του Πίτμαν, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του ΝτεΣάντις, Άλεξ Λανφρανκόνι που επικαλείται το wwnytv.

Καθώς του χορηγούνταν τα φάρμακα, ο Πίτμαν πήρε μερικές βαθιές ανάσες και μετά έμεινε ακίνητος.

Ο Πίταμν κηρύχθηκε νεκρός στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Ελλάδας).

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε – μάταια – πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.

Οι φόνοι

Ο Πίτμαν και η σύζυγός του, Μαρί, βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου τον Μάιο του 1990, όταν συνέβησαν οι δολοφονίες, και οι ερευνητές αναφέρουν ότι είχε απειλήσει να βλάψει την οικογένειά της αρκετές φορές.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποδείχθηκε ότι ο Πίτμαν έκοψε την τηλεφωνική γραμμή στο σπίτι των γονιών της συζύγου του, Κλάρενς Νόουλς, 60 ετών, και της συζύγου του, Μπάρμπαρα Νόουλς, 50 ετών, στο Μούλμπερι της Φλόριντα. Ο Πίτμαν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το ζευγάρι, καθώς και την άλλη κόρη τους, την 21χρονη Μπόνι Νόουλς. Στη συνέχεια, έβαλε φωτιά στο σπίτι τους και έκλεψε το αυτοκίνητο της Μπόνι Νόουλς, το οποίο επίσης έβαλε φωτιά. Η οικογένεια βρέθηκε νεκρή στις 15 Μαΐου του ίδιου έτους.

Ένας μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης του το 1991 αναγνώρισε τον Πίτμαν ως το άτομο που έτρεχε μακριά από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Ένας πληροφοριοδότης από τη φυλακή κατέθεσε επίσης ότι ο Πίτμαν είχε ομολογήσει τους φόνους. Οι ένορκοι πρότειναν τη θανατική ποινή με ψήφους 9-3.

Οι πιο πρόσφατες εφέσεις του Πίτμαν επικεντρώθηκαν σε πρόσφατα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι πάσχει από διανοητική αναπηρία, ενώ έχει IQ γύρω στα 70, το οποίο ήταν εμφανές κατά τη στιγμή των δολοφονιών.

Οι δικηγόροι του υποστηρίξαν ότι η εκτέλεσή του παραβίαζε την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα κατά της θανατικής ποινής για άτομα με σοβαρά διανοητικά προβλήματα.

Οι δικηγόροι της πολιτείας διαφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι είναι πλέον πολύ αργά για τον Πίτμαν να επικαλεστεί χρόνια αργότερα διανοητική αναπηρία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση, αποφάνθηκε το 2020 ότι τέτοιες αξιώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά.

The U.S. Supreme Court has denied certiorari and denied a stay of execution to David Pittman, permitting Florida to put to death an intellectually disabled man who is constitutionally ineligible for the death penalty. https://t.co/ckNwq2FwXf @FLDeathPenalty @FADPorg @TheArcUS pic.twitter.com/k2A0Hv740O — Robert Dunham (@RDunhamDP) September 16, 2025

«Η βασική αξίωση του Πίτμαν για διανοητική αναπηρία είναι αβάσιμη. Δεν ήταν διανοητικά ανάπηρος όταν δολοφόνησε τα τρία θύματα το 1990 ή όταν δικάστηκε το 1991», δήλωσαν οι δικηγόροι της πολιτείας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

ΗΠΑ και θανατική ποινή

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη εκτελέσεις στη Φλόριντα για αυτό το φθινόπωρο. Ο Βίκτορ Τόνι Τζόουνς πρόκειται να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία δύο ατόμων κατά τη διάρκεια ληστείας το 1990, ενώ ο Σάμιουελ Λι Σμίθερς πρόκειται να εκτελεστεί στις 14 Οκτωβρίου για τη δολοφονία δύο γυναικών το 1996.

Πρόκειται ήδη για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (26). Τρεις – δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα – έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Και δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

