ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα «Antifa»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη (17/9), πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», συνεχίζοντας τη στοχοποίηση αριστερών ομάδων μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το “Antifa“, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το “Antifa” να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη (16/9) από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

