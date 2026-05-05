Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

Η αστυνομία της Βιέννης αναμένει πως οι διαμαρτυρίες κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα συμπεριλάβουν «αποκλεισμούς και απόπειρες πρόκλησης αναταραχής», όπως δήλωσε σήμερα, χαρακτηρίζοντας τον διαγωνισμό στην αυστριακή πρωτεύουσα ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει αντιμετωπίσει.

Αν και αποτελεί μια γιορτή της μουσικής, ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερα τεταμένες συνθήκες φέτος, καθώς πέντε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ αυτών το ισπανικό RTVE και το ιρλανδικό RTE, αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εξαιτίας του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε ως απάντηση στις επιθέσεις του Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει τώρα οξύνει αυτήν την ένταση.

Διαδηλώσεις, κυρίως εναντίον, αλλά και υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ, έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί στις αρχές για την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή να εκτιμάται σε τουλάχιστον 3.000 διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις πρέπει να δηλώνονται με προηγούμενη γνωστοποίηση 48 ωρών.

«Αναμένουμε πως στην πραγματικότητα θα υπάρξουν αποκλεισμοί και ενέργειες με στόχο να προκαλέσουν αναστάτωση, ιδίως ανήμερα του τελικού, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων είτε μέσω μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Ξένια Ζάουνερ, μια αξιωματικός της αστυνομίας, η οποία θα επιβλέπει την επιχείρηση ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ αποτελούν χαρακτηριστικό των τελευταίων διοργανώσεων του διαγωνισμού. Την παραμονή του τελικού, την Παρασκευή 15 Μαΐου, είναι επίσης η επέτειος μνήμης της Νάκμπα, που σηματοδοτεί για τους Παλαιστίνιους την απώλεια των εδαφών τους μετά τον πόλεμο του 1948, κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η Ζάουνερ είπε πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει «τεράστια συναισθηματική σημασία για το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα».

Η αστυνομία λαμβάνει μέτρα για ένα μεγάλο εύρος απειλών.

Οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χλμ από τους χώρους των εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων το κτίριο που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) θα συγκροτήσει μια ειδική ομάδα στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα με την οποία οι αυστριακές αρχές θα μπορούν να επικοινωνούν νυχθημερόν για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, ανέφερε η αστυνομία.

Την ώρα που το γενικό «επίπεδο τρομοκρατικού συναγερμού» στην Αυστρία βρίσκεται στη δεύτερη βαθμίδα για περισσότερα από δύο χρόνια, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη τρομοκρατική απειλή για τον διαγωνισμό, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης Ντιέτερ Κσέφαν.

Όσοι θα παραστούν στην εκδήλωση θα πρέπει να αναμένουν ελέγχους ασφαλείας ανάλογους με εκείνους που εφαρμόζονται στα διεθνή αεροδρόμια και μπορούν να μεταφέρουν μονάχα μικρές, διάφανες τσάντες στο εσωτερικό, ανέφερε η αστυνομία.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας που παραπέμπουν σε αεροδρόμια, θα εφαρμοστούν επίσης σε μια μεγάλη περιοχή συγκέντρωσης θαυμαστών μπροστά από το δημαρχείο, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

