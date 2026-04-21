Πάνω από 1.000 καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

Περισσότεροι από από 1.000 καλλιτέχνες με επιστολή τους καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό για τρίτη χρονιά, παρά τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η επιστολή καλεί την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) να αποκλείσει την KAN – την Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεόραση – από τον επερχόμενο διαγωνισμό. «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά», αναφέρει η επιστολή, το Ισραήλ «γίνεται δεκτό στη σκηνή, παρά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη για την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία».

«Αρνούμαστε να παραμείνουμε σιωπηλοί όταν η γενοκτονική βία του Ισραήλ συνοδεύει και φιμώνει τις παλαιστινιακές ζωές», σημειώνεται στο κείμενο. «Όταν παιδιά σε ισραηλινές φυλακές υφίστανται ξυλοδαρμούς επειδή σιγοτραγουδούν μια μελωδία. Όταν ό,τι απέμεινε από σχεδόν κάθε σκηνή, στούντιο, βιβλιοπωλείο και πανεπιστήμιο στη Γάζα είναι σωροί ερειπίων, κάτω από τους οποίους παραμένουν άταφα σώματα θυμάτων που περιμένουν ανάκτηση και ταφή».

Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Massive Attack, Kneecap, Brian Eno, Sigur Rós, Nadine Shah, Mogwai και Hot Chip.

Η γεωπολιτική σημασία της Eurovision για το Ισραήλ

Σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας No Music For Genocide ανέφερε: «Άνθρωποι με συνείδηση σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται ενάντια στη συνενοχή σε κάθε κλάδο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και έναν πιο ελεύθερο κόσμο. Ενώ πολλοί από εμάς στη μουσική βιομηχανία αντιμετωπίζουμε τη Eurovision με ελαφρότητα ή αμφισβητούμε τη δική μας ισχύ ως πολιτιστικοί παραγωγοί, οι ηγέτες του γενοκτονικού Ισραήλ μιλούν ανοιχτά για τη γεωπολιτική σημασία του διαγωνισμού».

Οι διοργανωτές εξήραν τις πέντε χώρες – Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία – που αποσύρθηκαν από τον φετινό διαγωνισμό, καθώς και «τους πολλούς φιναλίστ των εθνικών επιλογών που δεσμεύτηκαν να μην συμμετάσχουν στη Eurovision».

Στη συνέχεια πρόσθεσαν: «Ως καλλιτέχνες, αναγνωρίζουμε τη συλλογική μας δύναμη – και τη δύναμη της άρνησης. Αρνούμαστε να σιωπήσουμε. Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι. Καλούμε και άλλους στον κλάδο μας να ενωθούν μαζί μας. Και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε αρχή που στοχεύει στον τερματισμό της συνενοχής σε κάθε βιομηχανία».

Η EBU έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, παρά τις κατηγορίες περί ασυνέπειας. Το 2022, η οργάνωση απέκλεισε τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.

Οι Kneecap δήλωσαν: «Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ισραήλ γίνεται δεκτό στη σκηνή. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2025, έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Η Eurovision είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός στον κόσμο, με 166 εκατομμύρια τηλεθεατές πέρυσι. Η φετινή, 70ή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου 2026.

