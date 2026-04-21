ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:08
21.04.2026 18:15

Eurovision 2026: Ο Akylas ετοιμάζεται με φόρα για Βιέννη ώστε να το… Ferei – Η ηθοποιός που θα τον συνοδεύσει στη σκηνή σε ρόλο έκπληξη

Μέσα σε κάτι παραπάνω από δύο ώρες ο Akylas έδωσε 17 συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά συνεργεία καναλιών, κατά την σημερινή μεγάλης διάρκειας συνάντηση με εκπροσώπους ΜΜΕ, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ απομένουν 21 ημέρες ως το… ωραίο, το μεγάλο το αληθινό της Eurovision 2026. 

Ο Akylas και οι άνθρωποι της ΕΡΤικής αποστολής αποκάλυψαν τόσα όσα για την εμφάνιση του στον πρώτο ημιτελικό και το «Ferto», από την σκηνή του κτιριακού συμπλέγματος Stadthalle της αυστριακής πρωτεύουσας, χωρητικότητας 16.152 θέσεων

Ενεργό ρόλο στην παρουσίαση του «Ferto» θα έχει η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, η οποία σύμφωνα με τους στίχους του Akylas, θα υποδυθεί την μητέρα του, σε δρώμενο που έχει σχεδιάσει ο Φωκάς Ευαγγελινός για το επίμαχο σημείο του τραγουδιού. Στο δρώμενο εμπλοκή με έναν τρόπο θα έχει και ο ηθοποιός- χορευτής Χρήστος Νικολάου.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα το «πέπλο μυστηρίου» γύρω από την παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής άρχισε να κατεβαίνει και αφέθηκε να εννοηθεί ότι θα έχει στοιχεία κάτι από ηλεκτρονικό παιχνίδι των ‘80s συνδυαστικά με στοιχεία από την παρουσίαση του «Ferto» στον εθνικό/ΕΡΤικό τελικό για την Eurovision.

O Akylas με τα μέλη της ελληνικής αποστολής αναμένεται να «πετάξουν» για Βιέννη ανήμερα την Πρωτομαγιά.

Στις αποσκευές του θα έχει- είπε- τις συζητήσεις που έκανε με την Έλενα Παπαρίζου και με την Καλομοίρα. Εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το λεγόμενο Promo Tour, αν και κουρασμένος, και όταν ρωτήθηκε αν προτιμά να μείνει στην συλλογική μνήμη ως μια «πολύ δυνατή παρουσίαση/εκπροσώπηση», παρά να είναι ο νικητής με πιθανότητες να ξεχαστεί, όπως έχει συμβεί με άλλες πρωτιές, εκείνος με αποφασιστικότητα ποντάρει στον συνδυασμό των δύο: να κερδίσει και να θυμούνται όλοι το «Ferto».

