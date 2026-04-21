Πάνος Μουζουράκης για Eurovision: Μπράβο στον Akylas αλλά εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό (Video)

Για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 από τον Akylas μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης ο οποίος αφού τον συνεχάρη για την εμφάνιση και την πορεία του, θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του προς τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

«Ο Ακύλας ήταν στην ομάδα μου. Μπράβο στον Ακύλα και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό» είπε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά πέντε χώρες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού που πρόκειται να διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία, ως αντίδραση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Μετά την απόφαση που είχαν λάβει η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, και η Ισλανδία προχώρησε στην αποχώρησή της από τη Eurovision 2026.

«Η συμμετοχή του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στην κοινή γνώμη» ανέφερε στην επίσημη τοποθέτησή του ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης.

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

«Φτερά» έκανε vintage κορμάκι της Μαντόνα: Δίνει αμοιβή για να το βρει – «Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου»

Antigoni Buxton: «Θέλω τη μαμά μου δίπλα μου στη Eurovision – Τους είπα πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε εγώ» (Video)



