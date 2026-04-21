ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:29
21.04.2026 09:33

Πάνος Μουζουράκης για Eurovision: Μπράβο στον Akylas αλλά εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό (Video)

21.04.2026 09:33
Για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 από τον Akylas μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης ο οποίος αφού τον συνεχάρη για την εμφάνιση και την πορεία του, θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του προς τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

«Ο Ακύλας ήταν στην ομάδα μου. Μπράβο στον Ακύλα και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό» είπε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά πέντε χώρες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού που πρόκειται να διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία, ως αντίδραση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Μετά την απόφαση που είχαν λάβει η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, και η Ισλανδία προχώρησε στην αποχώρησή της από τη Eurovision 2026.

«Η συμμετοχή του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στην κοινή γνώμη» ανέφερε στην επίσημη τοποθέτησή του ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:29
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην τίποτα στην σκιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

