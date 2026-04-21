ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:19
21.04.2026 08:52

«Φτερά» έκανε vintage κορμάκι της Μαντόνα: Δίνει αμοιβή για να το βρει – «Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου»

21.04.2026 08:52
«Φτερά» έκανε το κορμάκι που φορούσε η Μαντόνα στην κοινή εμφάνισή της με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη φετινή Coachella, με τη βασίλισσα της ποπ να κάνει έκκληση για την ασφαλή επιστροφή του.

Ο λόγος για ένα vintage μωβ κορμάκι με μωβ κάλτσες και γάντια σε χρώμα λεβάντας το οποίο -όπως αποκάλυψε- ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006 και το οποίο εξαφανίστηκε υπό άγνωστες συνθήκες.

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί – η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο – το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε η Μαντόνα σε story στο Instagram.

Σε δεύτερο story, αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες από τα ρούχα που φόρεσε στη φετινή Coachella και έκτοτε αγνοούνται.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:18
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

ternus_apple_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

1 / 3